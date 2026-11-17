Tras el Congreso Interuniversitario Mundial de Flebología, la directora ejecutiva del Hospital Madariaga, Alejandra Schmid, detalló los resultados de la campaña gratuita.

martes 17 de noviembre de 2026 | 15:36hs.

El XII Congreso Interuniversitario Mundial de Avances en Flebología, Linfología y Estética, desarrollado del 4 al 7 de noviembre en Posadas, dejó importantes resultados en materia de atención sanitaria, formación profesional y recopilación de datos sobre enfermedades venosas. Además de reunir a especialistas nacionales e internacionales, el encuentro permitió avanzar en la construcción de un registro provincial de estas patologías, con el objetivo de fortalecer el diagnóstico, los tratamientos y el seguimiento de los pacientes.

“También estamos consolidando los registros, un hecho histórico a nivel del país: la primera provincia con registro de patología venosa crónica”, destacó la directora ejecutiva del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, Alejandra Schmid, en diálogo con El Territorio.

Las jornadas de atención gratuita se desarrollaron el 4 y el 7 de noviembre en el Hospital Madariaga, con una convocatoria organizada a través de las zonas sanitarias y los promotores de salud. Los pacientes completaron formularios de preselección y, en determinados casos, fueron evaluados mediante telemedicina. La iniciativa permitió acercar estudios y tratamientos especializados a personas de Posadas y de distintas localidades del interior provincial.

“El congreso reunió en Posadas a especialistas de la Argentina y de otros países para compartir experiencias, actualizar criterios de diagnóstico y tratamiento y formar a los equipos de salud. Para Misiones, el valor estuvo en que ese intercambio llegó también a los pacientes. Los profesionales del Hospital Madariaga trabajaron junto a los especialistas invitados en una campaña gratuita que facilitó el acceso a estudios y tratamientos para personas de la capital y del interior”.

Durante las jornadas funcionaron once consultorios, cinco destinados a ecodoppler, cinco a escleroterapia y uno a la atención de úlceras. También se habilitaron siete estaciones de kinesiología, con capacidad para atender a 28 personas simultáneamente, una sala de hemodinamia y cinco quirófanos durante la primera jornada y tres en la segunda. La organización permitió evaluar a los pacientes y determinar los procedimientos más adecuados para cada caso.

“Entre las personas atendidas que tenían clasificación clínica, los hallazgos más frecuentes fueron las várices y las arañitas vasculares o venas superficiales finas. También atendimos a personas con linfedema, alteraciones en la piel y úlceras. Además de la evaluación clínica, se realizaron más de 240 ecodoppler, 122 aplicaciones de escleroterapia, 85 atenciones de kinesiología, 38 atenciones por úlceras, 28 cirugías y 17 intervenciones de hemodinamia”, detalló la profesional.

En total, se contabilizaron más de 400 contactos asistenciales, correspondientes a pacientes de Posadas, Garupá, Apóstoles, Dos de Mayo, Eldorado, Garuhapé, Guaraní, Panambí, Profundidad, Puerto Iguazú, San Ignacio, San José, San Pedro, San Vicente y Santo Pipó. Una misma persona pudo recibir más de una prestación, por lo que la cantidad de procedimientos realizados no equivale necesariamente al número de pacientes atendidos.

“Durante las jornadas encontramos cuadros venosos avanzados. De las más de 400 personas atendidas con una clasificación clínica válida, 43 presentaban cambios en la piel asociados a la enfermedad venosa, una úlcera cicatrizada o una úlcera activa. En siete de ellas había una úlcera activa al momento de la clasificación. Estas cifras corresponden al grupo evaluado y muestran la necesidad de contar con circuitos de curación y seguimiento”, explicó Schmid.

Entre los procedimientos utilizados durante la campaña se incluyeron escleroterapia, radiofrecuencia y técnicas mínimamente invasivas. También se realizaron seis intervenciones con adhesivo venoso Venaseal en el Hospital Favaloro, que formaron parte de las 28 cirugías registradas. Para estos casos fue necesario organizar el traslado de los pacientes una vez completados los estudios Doppler y la evaluación prequirúrgica.

“Desde el hospital, vimos el valor de acordar criterios comunes para evaluar y derivar a pacientes. Eso puede aplicarse, por ejemplo, a decidir quién necesita un ecodoppler, qué casos requieren una consulta prioritaria y qué curaciones pueden continuar cerca del domicilio”, señaló la médica.

El intercambio científico también permitió fortalecer la participación de instituciones educativas. La Facultad de Farmacia de la Unam colaboró mediante una actividad de extensión universitaria destinada a confeccionar gasas especiales para pacientes con estas patologías. Además, estudiantes avanzados de la Escuela de Enfermería de la Unam y de las carreras de Medicina y Kinesiología de la Ucami participaron de las actividades y recibieron becas para asistir al congreso.

Factores de riesgo y prevención

“De un total de casi 600 pacientes evaluados, con encuesta de preselección, el 54,1% no realiza actividad física, el 57,3% refiere tener una enfermedad crónica no transmisible diagnosticada y el 51% presenta sobrepeso. Muchos de estos factores son modificables y ayudarían a evitar enfermedades graves en nuestra población”, sostuvo Schmid.

Los datos obtenidos también mostraron que el 72,9% de las personas encuestadas tenía entre 40 y 69 años. Entre quienes refirieron enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión arterial fue la más frecuente, seguida por la diabetes. La evaluación permitió reunir información sobre antecedentes y hábitos de los pacientes, con el propósito de identificar factores que puedan abordarse mediante acciones preventivas.

“En la enfermedad venosa influyen los antecedentes familiares, la edad, los embarazos, el sobrepeso, haber tenido una trombosis y pasar muchas horas de pie o sentado sin moverse. Conviene consultar por pesadez o dolor recurrente, hinchazón persistente, oscurecimiento de la piel o una herida que tarda en cerrar”, indicó la profesional.

La detección temprana resulta fundamental para evitar la progresión de estas enfermedades y reducir sus complicaciones. En particular, la hinchazón repentina y dolorosa de una sola pierna requiere una consulta urgente, mientras que la aparición de falta de aire o dolor de pecho demanda atención inmediata. En los casos de linfedema, el tratamiento oportuno también contribuye a controlar la hinchazón y prevenir infecciones de la piel.

“Una evaluación temprana permite conocer la causa de los síntomas y elegir el tratamiento antes de que aparezcan o progresen las complicaciones. En la enfermedad venosa podemos aliviar síntomas y, en personas con úlceras, favorecer la cicatrización y reducir el riesgo de que vuelvan a aparecer con el tratamiento indicado”, remarcó Schmid.

En cuanto al seguimiento, los pacientes intervenidos fueron citados a controles según el procedimiento realizado y hasta el momento no se reportaron complicaciones. Las curaciones de menor complejidad podrán continuar con los equipos de las zonas sanitarias, mientras que los casos complejos tendrán seguimiento por Flebología en los centros públicos o privados que dispongan de esa prestación. También se contempla el uso de telemedicina cuando la evaluación a distancia resulte adecuada.

“El intercambio también mostró la importancia de trabajar en conjunto entre el Ministerio de Salud, el Parque de la Salud, la atención primaria con la red de promotores y zonas sanitarias, el trabajo multidisciplinario y la calidez y buena predisposición de todo el personal de las instituciones involucradas, que son el engranaje perfecto para dar respuesta a la salud de nuestra población”.