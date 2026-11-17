Más de un centenar de productores, legisladores de distintos bloques, sindicalistas y funcionarios nacionales coincidieron en la sede de CAME. Impulsan gravar las nuevas manufacturas de tabaco, sumar códigos QR ante ARCA para garantizar la trazabilidad y exigir al Estado que ejecute las sentencias judiciales firmes por aportes adeudados.

martes 17 de noviembre de 2026 | 18:08hs.

Referentes de todas las provincias tabacaleras asistieron al encuentro

El reclamo de las economías regionales volvió a tomar volumen político en el centro porteño. Con un salón colmado por más de cien dirigentes, legisladores y funcionarios, la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) fue escenario este martes 17 de la Jornada Federal de la Producción Tabacalera, un encuentro convocado junto a la Federación Argentina de Productores Tabacaleros (FAPT) que dejó una señal clara hacia el Congreso y el Poder Ejecutivo y es que el sector exige reglas parejas, control tecnológico y el cumplimiento efectivo de la ley.

A la mesa se sentaron las cámaras de productores primarios de las siete provincias que sostienen la actividad en el país, desde Misiones a Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Corrientes y Chaco.

El diagnóstico compartido atravesó todo el encuentro, porque incluyó la sustentabilidad del empleo rural y se planteó que el financiamiento del Fondo Especial del Tabaco (FET) están en riesgo frente al avance de nuevas manufacturas que hoy operan por fuera de los esquemas tributarios tradicionales, erosionando tanto los recursos de los productores como la coparticipación federal.

La apertura institucional marcó el tono de unidad federativa con las intervenciones del director de Economías Regionales de Came, Eduardo Rodríguez, y el presidente de la FAPT, Pedro Pascuttini, acompañados por la mesa directiva de la entidad anfitriona: los vicepresidentes Fabián Castillo y Claudia Fernández, y la secretaria general, Beatriz Tourn.

El frente legislativo y el control con QR

Uno de los puntos centrales de la jornada pasó por la necesidad de actualizar el marco normativo sin dilaciones. El senador provincial y dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta, Enrique Cornejo, detalló los alcances del proyecto de ley que busca incorporar de manera explícita a las nuevas manufacturas de tabaco dentro del régimen de Impuestos Internos y del FET, cerrando los vacíos legales actuales.

En paralelo, el debate avanzó sobre las herramientas de fiscalización en tiempo real. El secretario de la Cámara del Tabaco de Salta, Lucio Manuel Paz Posse, expuso una iniciativa dirigida a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para implementar códigos QR en los sistemas de control de comercialización.

El objetivo es blindar la trazabilidad de la cadena, frenar la evasión y asegurar que los tributos lleguen efectivamente a las arcas nacionales, provinciales y al fondo que sostiene a los productores. El marco macroeconómico y el impacto territorial de estas medidas fueron analizados, además, por el economista especializado en desarrollo regional e institucional Pablo Sívori.

Respaldo transversal y reclamo por fallos firmes

Más allá de lo técnico, la convocatoria funcionó como una demostración de consenso político amplio. Participaron del encuentro el senador nacional Ezequiel Atauche y las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, Yolanda Vega y María Inés Zigarán, junto a legisladores provinciales como Patricia Ríos y los diputados misioneros Cacho Bárbaro y Cristian Castro, además de asesores parlamentarios de distintas jurisdicciones.

La presencia institucional también incluyó a representantes sindicales, al asesor de la senadora Patricia Bullrich, Carlos Alberto Manfroni, y a delegados de organismos clave en materia de auditoría, legalidad y control: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Seguridad.

Hacia el cierre, el documento de consensos elevó el tono sobre un punto sensible para la actividad: la exigencia de que el Estado nacional ejerza plenamente su poder de policía. Los representantes de las siete provincias reclamaron que se utilicen todas las herramientas jurídicas y de fiscalización disponibles para determinar y cobrar los aportes adeudados, hacer cumplir la normativa vigente y ejecutar de una vez las sentencias judiciales firmes que ya cuentan con autoridad de cosa juzgada.