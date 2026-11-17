La odontóloga Florencia Bordón, especialista en pediatría, cirugía y odontología digital, brindó recomendaciones para acompañar el cuidado de los más pequeños. La importancia de limpiar las encías antes de la aparición de los primeros dientes, conservar las piezas de leche y evitar que la consulta odontológica se convierta en una experiencia traumática. También brindó recomendaciones para tener en cuenta durante el embarazo

martes 17 de noviembre de 2026 | 20:29hs.

La salud bucal durante la infancia requiere atención desde los primeros meses de vida. Aunque muchas familias suelen asociar el cepillado con la aparición de los primeros dientes, los cuidados comienzan incluso antes. La higiene de las encías, los controles periódicos y la incorporación de hábitos saludables son fundamentales para prevenir complicaciones y acompañar el desarrollo de los niños.

En una nueva entrevista de EN FOCO, producto audiovisual de El Territorio que aborda temáticas vinculadas con la maternidad y las primeras infancias, la odontóloga Florencia Bordón M.P 1505 compartió recomendaciones para padres y madres y respondió algunas de las dudas más frecuentes sobre el cuidado dental infantil.

Una de las primeras consultas que suelen surgir en las familias es cuándo comenzar con la higiene bucal. Al respecto, Bordón explicó que es recomendable limpiar las encías de los bebés incluso antes de que aparezcan los primeros dientes.

Para hacerlo, sugirió utilizar una gasa cuadrada, enrollada en el dedo, y pasarla suavemente sobre las encías para retirar los restos de leche. Según explicó, la boca de los bebés permanece húmeda y tibia durante gran parte del día, por lo que la limpieza ayuda a mantener una adecuada higiene desde el comienzo.

Una vez que aparece el primer diente, llega el momento de incorporar el cepillado con un cepillo de cerdas suaves. La especialista también hizo hincapié en la importancia de que los adultos acompañen este proceso: recomendó que un adulto se encargue del cepillado de los niños hasta aproximadamente los siete años, ya que antes de esa edad todavía no cuentan con la destreza motriz necesaria para realizar una limpieza adecuada por sí solos.

Los dientes de leche también necesitan cuidados

Uno de los errores frecuentes es pensar que los dientes temporarios no requieren demasiada atención porque eventualmente serán reemplazados por los permanentes. Sin embargo, Bordón advirtió que cumplen funciones esenciales durante el crecimiento.

"Además de intervenir en la masticación y la fonación, los dientes de leche guían la erupción de las piezas permanentes. Por eso, una extracción anticipada puede provocar que el espacio se cierre y que el diente definitivo no encuentre el lugar adecuado para salir", sostuvo.

La odontóloga recordó que las caries en los dientes temporarios pueden avanzar rápidamente y generar dolor, inflamaciones e infecciones. En algunos casos, incluso pueden provocar cuadros que requieren internación.

Por ese motivo, insistió en la importancia de no esperar a que los niños manifiesten dolor para realizar una consulta. La prevención y los controles periódicos permiten detectar a tiempo pequeñas manchas o lesiones que, si no se atienden, pueden convertirse en problemas mayores.

El miedo al dentista: cómo preparar a los chicos para la consulta

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el temor que algunos niños sienten al visitar el consultorio odontológico. Para Bordón, muchas veces esos miedos están relacionados con experiencias previas, incluso las de sus propios padres, que pueden transmitirles inseguridad sin darse cuenta.

En ese sentido, recomendó evitar frases que presenten la consulta como un castigo o una amenaza. Expresiones como "si te portás mal te llevo al dentista" o advertencias sobre agujas y pinchazos pueden generar una asociación negativa con el profesional y el consultorio.

La especialista explicó que los niños necesitan conocer el espacio, familiarizarse con los sonidos, los olores y los instrumentos, y comprender qué sucederá durante la atención. Por eso, no siempre es posible realizar un tratamiento completo en la primera visita.

"No podemos pretender que en la primera consulta del niño nosotros podamos trabajar", señaló y explicó que cada paciente necesita sus propios tiempos de adaptación.

También destacó la importancia del diálogo y de explicarles paso a paso los procedimientos, especialmente en el caso de niños con discapacidad, que pueden necesitar un acompañamiento particular para expresar sus molestias y sentirse seguros.

El consumo de dulces

Durante la entrevista, Bordón también se refirió a la alimentación y a uno de los hábitos que pueden favorecer la aparición de caries: el consumo frecuente de alimentos a lo largo del día.

La odontóloga aclaró que no está en contra de los dulces ni considera necesario prohibirlos por completo, pero recomendó prestar atención a la frecuencia con la que se consumen. En ese sentido, sugirió reservarlos para ocasiones especiales o incorporarlos como postre durante las comidas, en lugar de comer pequeñas cantidades de manera constante.

Explicó que, después de ingerir alimentos, el pH de la boca disminuye y el medio se vuelve más ácido. La saliva necesita un tiempo para recuperar el equilibrio y neutralizar esa acidez. Si durante ese período se vuelve a comer, el proceso se prolonga y aumenta el riesgo de desgaste del esmalte y aparición de caries.

Por otra parte, manifestó que el flúor cumple un papel importante en la protección y fortalecimiento del esmalte dental, y recomendó consultar con el profesional sobre el uso adecuado de la pasta dental según la edad de cada niño.

La salud bucal durante el embarazo

La entrevista de EN FOCO también incluyó recomendaciones para las mujeres embarazadas. Bordón explicó que los cambios hormonales propios de esta etapa pueden favorecer la inflamación de las encías y generar otras alteraciones en la salud bucal.

Además, señaló que los episodios de acidez y vómitos pueden provocar desgaste del esmalte dental. Por eso, consideró importante sostener los controles odontológicos durante el embarazo y no postergar la atención por priorizar otros aspectos de la gestación.

La especialista remarcó que el cuidado bucal debe formar parte de los controles habituales, tanto durante el embarazo como en cualquier otra etapa de la vida.

¿Cuándo hay que acudir al odontopediatra?

Para Bordón, la clave es ocuparse antes de que aparezcan las complicaciones. Una mancha en un diente, un cambio de coloración, el sangrado de las encías o cualquier molestia son motivos suficientes para realizar una consulta.

La recomendación es no esperar a que el niño tenga dolor para visitar al odontólogo. Acudir al consultorio desde edades tempranas permite construir un vínculo de confianza con el profesional y asociar la atención odontológica con una experiencia positiva.

Finalmente, recordó que los tiempos de recambio dental varían de un niño a otro. En términos generales, los dientes de leche comienzan a cambiar alrededor de los seis años y el proceso suele extenderse hasta los once o doce, aunque existen diferencias individuales.

"Esos dientes te van a acompañar hasta que vos seas abuelito tomando mate en la vereda", contó que les explica a sus pequeños pacientes cuando habla de la importancia de cuidar los dientes permanentes.

En este sentido, la conclusión de la especialista es clara: la salud bucal infantil no comienza con la primera caries ni termina cuando se caen los dientes de leche. Se construye desde los primeros meses, con hábitos cotidianos, acompañamiento familiar y controles odontológicos regulares.

Podés ver la entrevista completa en el canal de Youtube de El Territorio en el siguiente link: https://youtu.be/JuMzFBbJZVM?si=O16ZXCgcqNXGeTqV