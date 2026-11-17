El bombardeo se realizó en la isla de Qeshm como respuesta a un ataque de Irán contra instalaciones militares estadounidenses en Baréin. Las autoridades iraníes aseguraron que no hubo víctimas ni daños importantes.

martes 17 de noviembre de 2026 | 20:34hs.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán y tuvo como objetivo una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la isla de Qeshm. La operación fue realizada por aviones de combate y se enmarca en el renovado enfrentamiento entre ambos países, luego de semanas de relativa calma en el conflicto.

Un funcionario militar estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, indicó que los cazas utilizaron munición de precisión contra la instalación militar. Según explicó, el bombardeo respondió a una agresión iraní dirigida contra personal y activos de Estados Unidos en la región.

Irán había atacado una base estadounidense en Baréin

La ofensiva de Washington se produjo después de que Irán reivindicara un nuevo ataque contra una instalación militar estadounidense en Baréin, el tercero en cinco días. Según el Comando Central de Estados Unidos, varios drones lanzados por fuerzas iraníes fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos, sin provocar daños en los equipos ni heridos entre el personal estadounidense.

La Guardia Revolucionaria iraní había informado, además, sobre una operación contra un sistema de radar utilizado por fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin. Estos episodios marcaron un nuevo deterioro de la situación militar en el Golfo Pérsico.

La importancia estratégica de la isla de Qeshm La isla de Qeshm está ubicada frente a la costa sur de Irán, en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de petróleo y gas. Por esa vía circula una parte significativa de los hidrocarburos que abastecen a los mercados mundiales, por lo que cualquier escalada militar en la zona genera preocupación por sus posibles consecuencias económicas y energéticas. Desde las autoridades iraníes informaron que los ataques no provocaron víctimas ni daños de consideración en la infraestructura y los servicios esenciales de la isla. El gobierno provincial aseguró que la situación permanecía bajo control. El nuevo intercambio de ataques aleja las perspectivas de una salida diplomática inmediata y vuelve a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la tensión internacional. La reanudación de las hostilidades también tuvo repercusiones en los mercados: el petróleo registró subas moderadas durante la jornada ante la preocupación por la seguridad del suministro.

Compartí esta nota: