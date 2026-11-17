La 16ª edición del encuentro se realizará este viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Polideportivo Municipal, con la participación de ballets de Misiones y otras provincias. También habrá espectáculos musicales en vivo y propuestas para celebrar la identidad folklórica regional.

martes 17 de noviembre de 2026 | 20:00hs.

El Alcázar se prepara para recibir una nueva edición del Festival Provincial de Raíces y Tradiciones, una celebración que reunirá durante dos noches a escuelas de danza, ballets y músicos de distintos puntos de la región. La propuesta se desarrollará este viernes 20 y sábado 21 de noviembre, desde las 21, en el Polideportivo Municipal.

La organización está a cargo de la Escuela N.º 276, la Escuela de Folclore Raíces Nuevas y la Municipalidad de El Alcázar. El encuentro busca poner en valor el trabajo de formación artística que realizan las academias y mantener vigentes las expresiones populares que forman parte de la identidad cultural de la provincia.

Viernes con ballets de toda la provincia

La primera noche contará con la participación de Tradiciones del Alma, de Jardín América; Esencia del Folclore y Huellas Folklóricas, de El Alcázar; Monte y Luna, de Ruiz de Montoya; El Malón, de Caraguatay; y Orgullo Argentino, de Campo Grande.

También subirán al escenario el Ballet Municipal Raíces Gauchas y el Ballet Alemán, de Montecarlo; el Ballet Folclórico de El Soberbio; y las agrupaciones El Hornerito y Herencia Gaucha, junto con su grupo de adultos, de San Vicente.

El cierre musical estará a cargo de Andy y su Grupo. Para esta jornada, las entradas anticipadas tendrán un valor de 8.000 pesos.

Sábado con invitados de Chaco y cierre musical

La segunda velada reunirá nuevas presentaciones de artistas y agrupaciones locales y visitantes. La programación incluye al Grupo Folclórico Ekos, la Escuela Privada de Folclore Raíces Nuevas y el Ballet Adultos Raíces Nuevas, de El Alcázar.

También participarán Confluencia Chamamecera, el Ballet Municipal Huellas Argentinas, el Grupo Crecimiento, proveniente de Puerto Vilelas, Chaco, y el Ballet Internacional Raíces Nuevas.

El cierre de la edición estará a cargo de Julio Da Rosa y su Grupo Vanera. Las entradas anticipadas para el sábado costarán 10.000 pesos.

Desde la organización invitaron a las familias de El Alcázar y de localidades cercanas a participar de las dos jornadas, que tendrán como protagonistas a la danza folklórica, la música y el encuentro entre comunidades.