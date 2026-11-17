Posiciones encontradas en Misiones sobre uso de drones para fumigar

Primero fueron los productores los que advirtieron que este sistema de fumigación estaba afectando a la producción. La Provincia en respuesta suspendió su uso y ahora, algunas cámaras salieron en contra de la última medida

martes 17 de noviembre de 2026 | 18:29hs.

Imagen ilustrativa de drones para fumigar

Suspendieron en Misiones el uso de los llamados drones o vehículos aéreos no tripulados para fumigar y generó en forma inmediata posiciones encontradas. Desde la Subsecretaria de Ecología y Desarrollo Sustentable se dispuso suspender preventivamente y por tiempo indeterminado en todo el territorio provincial. Tal como informó este diario el lunes 16, productores tabacaleros de distintas colonias de Pozo Azul, denunciaron importantes daños en sus plantaciones atribuidos a productos químicos utilizados para fumigar campos ganaderos mediante drones. La situación afecta principalmente a pequeños colonos de Picada Unión y Picada 10, donde aseguran que miles de plantas de tabaco presentan síntomas de deterioro, con pérdidas que comprometen el trabajo y la inversión realizada durante la zafra. Rechazo Son los que esperaban una medida como la actual pero que también tienen posiciones encontradas, como los planteos realizados desde la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo. a decisión provocó el rechazo de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (Cacim) y la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap). Las dos consideraron que deberían procederse a más controles, antes que suspender el uso de la citada herramienta tecnológica.

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