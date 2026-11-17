La primera jornada estuvo dedicada a lengua y la jornada del miércoles será para evaluar en Matemática. Se busca evaluar capacidades fundamentales para el aprendizaje. En algunos establecimiento las pruebas fueron reprogramadas por la lluvia y la baja asistencia.

martes 17 de noviembre de 2026 | 18:46hs.

Los estudiantes de tercer grado de las escuelas primarias de Misiones participan de una nueva edición de las Pruebas Aprender 2026, un operativo nacional destinado a evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos en Lengua y Matemática.

La evaluación se realiza durante dos jornadas consecutivas y busca obtener información sobre los niveles de aprendizaje para orientar futuras políticas educativas. En Misiones, la evaluación nacional empezó este martes y finalizará este miércoles.

Se resaltó que el objetivo de las pruebas es contar con información sobre los conocimientos y capacidades de los estudiantes, con el propósito de identificar aspectos que necesitan fortalecerse dentro del sistema educativo. En ese sentido, se destacó la importancia de disponer de estadísticas que permitan planificar estrategias pedagógicas para los próximos años.

“Estamos cerrando planillas digitales y viendo tema re programación de algunas escuelas por tema clima, ya que por la lluvia hubo baja asistencia en algunas instituciones. En general se desarrolló bien”, indicaron desde el Ministerio de Educación de Misiones.

Las Pruebas Aprender 2026 están dirigidas a estudiantes de tercer grado de establecimientos educativos de todo el país y tienen carácter censal. La primera jornada está dedicada a Lengua y la segunda a Matemática, con actividades destinadas a evaluar capacidades fundamentales para el aprendizaje.

La evaluación se desarrolla mediante materiales específicos que llegan a las instituciones en cajas selladas, con códigos de identificación y mecanismos de control. La apertura y distribución se realizan bajo supervisión de los responsables del operativo, para garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.