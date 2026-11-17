Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina revisó la evolución de los indicadores mediante ajustes en la captación de ingresos y una actualización de la canasta básica. Según las estimaciones alternativas, la pobreza prácticamente no bajó respecto de 2023 y, bajo un escenario más exigente, aumentó hasta el 42,4%.

martes 17 de noviembre de 2026 | 18:21hs.

El documento señala que durante 2026 la capacidad relativa de captación de ingresos de la encuesta volvió a deteriorarse.

La reducción de la pobreza se convirtió en uno de los principales argumentos económicos del gobierno de Javier Milei. Pero, un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina puso en duda la magnitud de esa mejora y advirtió que, al modificar los criterios utilizados para medir los ingresos familiares y el costo de vida, la recuperación social que muestran las estadísticas oficiales pierde considerablemente su dimensión.

El trabajo, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa) y presentado ayer lunes 16 de noviembre, reconstruyó la evolución de la pobreza y la indigencia entre 2018 y el segundo trimestre de este año. A través de ejercicios alternativos, los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini analizaron cuánto inciden los cambios en la captación de ingresos de los hogares y la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) sobre los resultados de las mediciones oficiales.

La principal conclusión es que la pobreza permanece prácticamente en los niveles previos a la llegada de Milei a la Casa Rosada cuando se combinan ambos ajustes. En una de las alternativas, el indicador pasó del 37,7% en el segundo trimestre de 2023 al 37,5% en el mismo período de 2026. En otra, que contempla una canasta de mayor costo, aumentó del 40,8% al 42,4%.

La distancia con las estadísticas oficiales es considerable. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza descendió del 41,3% al 34,4% entre esos mismos períodos, una reducción de 6,9 puntos porcentuales.

Con la metodología alternativa menos exigente de la UCA, la disminución fue de apenas 0,2 puntos, mientras que en el escenario más exigente se registró un incremento de 1,6 puntos.

El estudio no busca reemplazar las estadísticas oficiales ni establecer una tasa definitiva de pobreza. Sus autores plantean pruebas de sensibilidad para evaluar cómo cambian los resultados cuando se utilizan parámetros diferentes y se procura mantener condiciones de medición comparables a lo largo del tiempo.

Los ingresos que registra el Indec, bajo revisión

Uno de los aspectos centrales del informe está relacionado con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el relevamiento que utiliza el Indec para obtener información sobre los ingresos de las familias.

Según el observatorio, durante 2024 y 2025 se produjo una mejora excepcional en la capacidad de la encuesta para captar los recursos de los hogares. Esto significa que determinados ingresos que anteriormente podían quedar fuera de las respuestas comenzaron a registrarse con mayor precisión. Entre ellos aparecen prestaciones y transferencias sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el Potenciar Trabajo, las pensiones y las becas.

La modificación permite obtener una representación más completa de los recursos familiares, pero también introduce un problema cuando se comparan períodos relevados con instrumentos que no tenían la misma capacidad de registro.

Una parte de la reducción de la pobreza puede responder a esa diferencia metodológica y no exclusivamente a una mejora de las condiciones económicas de los hogares.

Para evaluar ese efecto, los investigadores homogeneizaron la captación de ingresos de toda la serie y tomaron como referencia el nivel registrado durante el cuarto trimestre de 2025. El procedimiento incluyó comparaciones con fuentes externas, como los registros del Sipa-OEDE, Sipa-Anses y el Índice de Salarios del Indec.

El resultado modificó considerablemente la evolución de los indicadores. Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la reducción de la pobreza pasó de 6,9 puntos porcentuales en la medición oficial a 2 puntos cuando se ajustó únicamente la captación de ingresos.

En el caso de la indigencia, la diferencia también fue significativa. La estadística oficial mostró una reducción del 9,9% al 8%, equivalente a 1,9 puntos. Con la captación homogeneizada, el indicador pasó del 7,4% al 7,1%, una disminución de apenas 0,3 puntos.

El documento también señala que durante 2026 la capacidad relativa de captación de ingresos de la encuesta volvió a deteriorarse.

Una canasta básica que quedó desactualizada

El segundo componente de la revisión está relacionado con la Canasta Básica Total, que establece el ingreso mínimo necesario para que un hogar no sea considerado pobre.

La metodología oficial vigente fue establecida por el Indec en 2016. La canasta alimentaria retoma patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 1996/1997, validados con información de 2004/2005, mientras que la estructura de gastos utilizada para calcular la CBT se basa en esta última encuesta.

La UCA considera que esos parámetros presentan limitaciones para representar los gastos actuales de las familias. Desde entonces cambiaron los hábitos de consumo y la distribución del presupuesto doméstico, especialmente por el mayor peso de los bienes y servicios no alimentarios.

A esto se suman las modificaciones en los precios relativos y los aumentos de los servicios públicos asociados a los cambios en las políticas de subsidios.

En consecuencia, una canasta construida sobre patrones de consumo de hace más de dos décadas puede ofrecer una referencia limitada sobre los recursos necesarios para sostener las condiciones de vida actuales.

La diferencia se observa en los valores monetarios. Para un hogar tipo de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires, en septiembre de 2026, la CBT oficial se ubicó en 1.632.505 pesos. Con la actualización propuesta por la UCA, el monto ascendió a 1.911.876 pesos en la V1 y a 2.073.930 pesos en la V2.

La primera alternativa representa un incremento del 17% respecto de la canasta oficial, mientras que la segunda es un 27% más cara.

Cuando se actualizan las canastas sin modificar los ingresos declarados, la pobreza correspondiente al segundo trimestre de 2026 alcanza el 41,2% en la V1 y el 45,9% en la V2, frente al 34,4% registrado por el Indec.

Al combinar la actualización de la canasta con la homogeneización de los ingresos, los resultados se ubican en el 37,5% y el 42,4%, respectivamente. Esa distinción es importante para interpretar el alcance de los ejercicios y las diferencias entre los escenarios presentados por el observatorio.

La recuperación desde 2024 fue menor

El informe también reconoce que hubo una reducción de la pobreza respecto del momento más crítico de 2024. Las tres mediciones registraron una mejora desde el máximo alcanzado durante el primer semestre de ese año, cuando el indicador oficial llegó al 52,9%.

Sin embargo, la magnitud de esa recuperación cambia según los criterios utilizados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la pobreza disminuyó 16,6 puntos porcentuales según el INDEC. En las estimaciones alternativas de la UCA, las reducciones fueron de 10 puntos en la V1 y de 8,6 puntos en la V2.

El otro dato relevante es que esa tendencia volvió a deteriorarse durante el último año analizado. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza aumentó en las tres mediciones.

En la estadística oficial pasó del 31,8% al 34,4%. En la alternativa V1 subió del 35,3% al 37,5%, mientras que en la V2 avanzó del 39,5% al 42,4%.

La indigencia también registró un nuevo incremento. Según la medición oficial, pasó del 6,1% al 8% desde fines de 2025. Con el ajuste de captación de ingresos, aumentó del 6,1% al 7,1%.

La coincidencia entre las distintas series constituye uno de los aspectos más relevantes del trabajo. Más allá de las diferencias metodológicas, todas muestran un deterioro de los indicadores durante 2026, después de la recuperación registrada desde el pico de la crisis del año anterior.

Las privaciones materiales persisten

En las conclusiones, los investigadores plantean que la evolución de la pobreza por ingresos debe contrastarse con otros indicadores relacionados con las condiciones de vida de los hogares.

Los estudios del propio observatorio registran mejoras respecto del momento más crítico de 2024, aunque también señalan la persistencia de inseguridad alimentaria, dificultades de consumo, estrés económico y privaciones estructurales.

Estas evidencias complementarias permiten observar dimensiones del bienestar que una medición basada exclusivamente en los ingresos no alcanza a representar por completo.

El informe aclara que esos indicadores no validan de manera exacta las tasas alternativas ni miden el mismo fenómeno, pero aportan elementos para interpretar la trayectoria social.

En ese sentido, el observatorio advierte sobre la necesidad de distinguir entre las mejoras efectivas en las condiciones de vida y los cambios derivados de los instrumentos estadísticos. También plantea la importancia de actualizar los patrones de consumo utilizados para establecer las líneas de pobreza y garantizar la comparabilidad de las series históricas.

La discusión toma mucha relevancia en un escenario en el que la reducción de la pobreza ocupa un lugar central en la evaluación del programa económico del Gobierno. Mientras la administración de Milei destaca la caída del indicador respecto del pico de 2024, los ejercicios de la UCA muestran que la magnitud de esa recuperación es considerablemente menor cuando se revisan los ingresos registrados y el costo de los consumos necesarios.

El diagnóstico que surge del trabajo es que la pobreza retrocedió respecto de los niveles más críticos de 2024, pero esa mejora perdió fuerza durante 2026 y no representa una recuperación equivalente frente a 2023 o al período previo a la pandemia. Entonces, el tema sobre cómo se mide el indicador vuelve así a poner en primer plano la distancia entre las estadísticas económicas y las condiciones materiales que atraviesan las familias todos los días.