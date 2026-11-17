La defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad presentó un planteo para que las grabaciones no sean consideradas pruebas en la investigación por presuntas coimas. El informe oficial detectó indicios de regrabación, posibles cortes y no pudo determinar si la voz correspondía al exfuncionario. Sin embargo, los peritos de la fiscalía cuestionaron las conclusiones.

martes 17 de noviembre de 2026 | 18:30hs.

La defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), solicitó a la Justicia que excluya los audios que dieron origen al escándalo por presuntas coimas dentro del organismo. El planteo fue presentado después de que Gendarmería Nacional entregara un informe pericial que no logró confirmar que las voces de las grabaciones correspondieran al exfuncionario.

El pedido busca dejar fuera del expediente un material que tuvo un papel central en el inicio de la controversia pública y judicial. La División Acústica Forense de Gendarmería concluyó que los archivos presentaban características compatibles con procesos de regrabación y posibles ediciones, además de señalar que no pudo realizar una comparación concluyente con la voz de Spagnuolo.

El informe, de 74 páginas, fue incorporado a la causa el jueves pasado y analizó los archivos entregados por el periodista Mauro Federico. En sus conclusiones, los especialistas señalaron que "no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo".

Las irregularidades detectadas en las grabaciones

Entre los principales puntos del peritaje aparecen discontinuidades abruptas en las señales de audio y posibles puntos de corte. Los técnicos también identificaron características acústicas compatibles con una regrabación, aunque no pudieron determinar qué metodología de edición habría sido utilizada.

Otro aspecto que quedó sin resolución fue la posibilidad de que las voces hubieran sido generadas o modificadas digitalmente. Gendarmería indicó que no encontró irregularidades que permitieran sostener que se utilizó inteligencia artificial, pero aclaró que tampoco pudo establecer de manera concluyente el origen natural de todas las emisiones vocales.

Además, la fuerza de seguridad puso en duda la continuidad e integridad de la cadena de custodia de los archivos, un aspecto que puede resultar relevante al momento de evaluar su validez como evidencia judicial.

La fiscalía cuestionó el informe

Las conclusiones de Gendarmería no fueron compartidas por los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que participaron en representación del Ministerio Público Fiscal.

Los peritos de ese organismo cuestionaron la metodología aplicada y sostuvieron que existían otros procedimientos técnicos disponibles para avanzar con la comparación de las voces. También señalaron que algunos archivos tenían calidad suficiente para realizar estudios complementarios.

La diferencia de criterios abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la validez de las grabaciones. Mientras la defensa busca que sean excluidas, desde la fiscalía a cargo de Franco Picardi sostuvieron que los audios no tienen relevancia determinante para la investigación, porque la acusación se apoya en otros elementos de prueba reunidos en el expediente.

De esta manera, el planteo de Spagnuolo deberá ser evaluado por la Justicia, en una causa que continúa avanzando sobre las presuntas irregularidades en la Andis y el manejo de recursos destinados a personas con discapacidad.