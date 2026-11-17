Alerta amarilla por tormentas para este miércoles en Posadas

La OPAD mantiene una advertencia amarilla por la probabilidad de lluvias y tormentas durante toda la jornada. La máxima llegará a los 27°C, en un día marcado por la nubosidad y el ambiente húmedo. El jueves volverá el calor, con temperaturas de hasta 32°C

martes 17 de noviembre de 2026 | 19:34hs.

Posadas tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada inestable, con lluvias y tormentas previstas a lo largo del día y una advertencia amarilla vigente por las condiciones meteorológicas. Según el pronóstico de la Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales (OPAD), la temperatura oscilará entre una mínima de 23°C y una máxima de 27°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con un ambiente húmedo y cálido, aunque se espera un descenso de la temperatura en comparación con las jornadas anteriores. El riesgo de incendios se mantendrá en nivel bajo, mientras que el índice de radiación ultravioleta (UV) se ubicará en nivel moderado. En tanto, para el jueves 19 se anticipa un cambio en las condiciones, con un nuevo ascenso térmico. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 32°C. Si bien habrá nubosidad variable y regresará el calor, se mantiene la posibilidad de chaparrones dispersos durante la tarde, bajo advertencia celeste. De esta manera, la semana continuará con condiciones cambiantes en la capital misionera, entre las precipitaciones de mitad de semana y el regreso de las temperaturas elevadas hacia el jueves.

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