A partir de las denuncias recibidas por la Policía de Misiones, se desprende que durante todo el año pasado se registraron 31.432 denuncias por hechos de violencia familiar y de género en Misiones. Además, la cantidad de denuncias aumentó 5,9% respecto al 2024, cuando se contabilizaron 29.683.

martes 17 de noviembre de 2026 | 18:59hs.

A partir de las denuncias recibidas por la Policía de Misiones, y en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), presentó un informe sobre las mencionadas problemáticas registradas durante el 2025.

Según se indica en el informe, se presenta información sobre la evolución de las denuncias, su distribución territorial, las características de las víctimas y los agresores, los tipos de violencia registradas y las medidas de protección solicitadas.

Del relevamiento del IPEC se desprende que durante todo el año pasado se registraron 31.432 denuncias por hechos de violencia familiar y de género en Misiones. Además, la cantidad de denuncias aumentó 5,9% respecto al 2024, cuando se contabilizaron 29.683.

A su vez, se estimó un promedio mensual de aproximadamente 2.619 denuncias, con una tasa provincial que alcanzó 23,5 denuncias cada 1.000 habitantes y que el departamento capital concentró el 52,8% de las denuncias provinciales.

Características de las denuncias

Otros datos que se desprenden del informe indican que el 73,4% de las victimas registradas fueron mujeres y que el 55,4% de los casos con información sobre el vínculo involucró relaciones de parejas actuales o anteriores

También, se desprende que el 83,9% de las denuncias registró el domicilio como lugar del hecho y que la violencia psíquica y/o moral estuvo presente en el 92,4% de las denuncias. Mientras que el 55,8% de las denuncias fue clasificado como violencia de género.

Por otro lado, durante todo el 2025 se contabilizaron 11 femicidios, frente a los 6 registrados en 2024.

Cabe mencionar que el Observatorio de Violencia Familiar y de Género funciona en el ámbito del IPEC y tiene como propósito “sostener un sistema de información permanente que contribuya al diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas orientadas a la identificación, prevención, tratamiento integral y erradicación de la violencia familiar y de género”.