La localidad celebrará del 20 al 22 de noviembre la Fiesta Provincial de la Mandioca y del Horticultor, con competencias rurales, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.

martes 17 de noviembre de 2026 | 20:31hs.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre se realizará la 26ª Fiesta Provincial del Cultivo de la Mandioca y 10ª Fiesta del Horticultor. Habrá competencias rurales, elección de la Reina Provincial, espectáculos musicales y actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Gobernador Roca se prepara para vivir tres jornadas de celebración en torno a una de las actividades productivas que forman parte de su identidad. El Polideportivo Municipal será el escenario de la 26ª Fiesta Provincial del Cultivo de la Mandioca y 10ª Fiesta del Horticultor, que combinará tradiciones rurales, danzas, propuestas gastronómicas y música en vivo.

Durante el fin de semana, el predio contará con stands de comidas, feria y espacios para emprendedores. La programación incluirá desde una caravana y competencias de tractores hasta la elección de la Reina Provincial y un cierre con grupos musicales.

Viernes 20, apertura con danza y música

La primera jornada comenzará a las 19 con el corte de cinta y el acto de bienvenida. Luego será el turno de las presentaciones artísticas, con la participación de la Escuela Municipal Raíces Nuevas, El Vendaval, el Instituto Superior Vanessa Balbuena, la Academia Carol Demonari y la Academia Superior Fabiana Stich.

También formará parte de la noche el grupo folklórico internacional Remembranzas, proveniente de San Ignacio Guazú, Paraguay.

A la medianoche llegará el "Modo Fiesta", con una previa a cargo de DJ Dr. Ríos y el Club del Funk. El ingreso será gratuito entre las 00 y las 00.45; después de ese horario, la entrada tendrá un costo de 10.000 pesos en puerta.

Sábado 21, caravana de tractores y elección de la Reina

La actividad del sábado comenzará a las 8 con el encuentro multirreligioso "Bajo el mismo cielo". Al mediodía, la atención estará puesta en las propuestas vinculadas al trabajo rural: a las 13 partirá la caravana de tractores y una hora más tarde se realizará la carrera.

Por la noche, desde las 20, se desarrollará la elección de la Reina Provincial, con la actuación del Dúo FaBeNa y la posterior coronación de la soberana y sus princesas.

La música continuará a las 23 con la presentación de Tché Marotos. En tanto, desde las 00.30, DJ Juan Fedeli estará a cargo de la Noche Joven.

Domingo 22, trail running y cierre popular

La última jornada tendrá una agenda que comenzará temprano. A las 6 se largará la segunda edición del Trail Running, cuya premiación está prevista para las 9.30. Más tarde, a las 10, se realizará el acto conmemorativo por el 93º aniversario de Gobernador Roca.

Por la tarde volverán las competencias rurales, con la cinchada de tractores a las 14 y el concurso de pelada de mandioca a las 17, una de las actividades que pone en primer plano las tradiciones vinculadas al cultivo que identifica a la localidad.

El cierre llegará desde las 19.30 con la Noche Popular Bailantera. La grilla reunirá a Félix y su Essencia Gaucha, Las Estrellas Cerveceras, Compás de Amor, Lucas & Banda y Luciano y su Grupo, que celebrará sus diez años de trayectoria con un recital especial.

Así, Gobernador Roca tendrá un fin de semana atravesado por la producción, las costumbres rurales y la música popular, en una fiesta que cada año convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos de Misiones.