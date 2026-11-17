La 40ª edición del torneo internacional se disputará del 20 al 22 de noviembre en Cerro Largo, Rio Grande do Sul, con más de 2.000 deportistas de 16 municipios. Misiones estará representada por Montecarlo, Puerto Rico, Capioví y Ruiz de Montoya.

martes 17 de noviembre de 2026 | 19:19hs.

La ciudad brasileña de Cerro Largo ultima los preparativos para recibir a más de 2.000 deportistas en una nueva edición del Torneo de Integración Internacional Deportiva "Pionero Carlos Culmey". El encuentro se desarrollará del 20 al 22 de noviembre y reunirá a comunidades de Argentina y Brasil vinculadas por la historia y el legado del fundador de distintas localidades de la región.

La competencia tendrá una participación especial para el municipio anfitrión, que volverá a organizar el torneo después de dos décadas. La propuesta, que cada año cambia de sede entre las ciudades participantes, también contempla actividades culturales y espacios de encuentro para fortalecer los vínculos entre las delegaciones.

El secretario de Deportes de Cerro Largo, Raúl Benny Mendes, destacó el regreso del evento a la ciudad y las expectativas por la convocatoria. "Para nosotros es un honor volver a realizar el torneo Carlos Culmey después de 20 años. Nos estamos preparando con todo para recibir de la mejor manera a todos los deportistas de Brasil y Argentina que van a participar. Estamos preparando también la parte cultural con música y espacios de encuentro para que todos podamos celebrar a nuestro pionero", expresó.

Cuatro municipios misioneros estarán presentes

Misiones tendrá representación a través de Montecarlo, Puerto Rico, Capioví y Ruiz de Montoya. En total, serán 16 los municipios participantes, con delegaciones de tres estados y provincias de ambos países.

Por Argentina participarán las cuatro localidades misioneras. Desde Santa Catarina llegarán Cunha Porã, Cunhataí, Maravilha, Pinhalzinho, Palmitos, Riqueza, Saudades, São Carlos y Caibi. En tanto, Rio Grande do Sul estará representado por Cerro Largo, Santo Cristo y Salvador das Missões.

La delegación de Montecarlo estará integrada por 140 atletas, que competirán en 15 disciplinas. El grupo tiene previsto partir hacia Brasil el jueves 19 de noviembre para participar de las distintas actividades deportivas.

Una agenda con múltiples disciplinas y tres días de competencia

Los primeros encuentros comenzarán el viernes desde las 15, en diferentes escenarios deportivos. La ceremonia oficial de apertura está prevista para las 20 en el pabellón central del Parque Municipal de Exposiciones Elemar Kuhn. La celebración contará con música en vivo, con la presentación de Garotos do Fandango y DJ Kemper.

La grilla deportiva incluirá fútbol de campo, fútbol 7 en las categorías veteranos y máster, vóley femenino y masculino, beach vóley, bochas y bowling en ambas ramas, bocha 48 masculino, maratón femenina y masculina, ajedrez mixto, futvóley y pádel.

Durante tres jornadas, las delegaciones compartirán competencias y actividades que trascienden los resultados deportivos. El Torneo Carlos Culmey mantiene así su carácter de encuentro internacional, con el objetivo de fortalecer la integración entre localidades argentinas y brasileñas que comparten una historia común.