La Cámara baja sesionará este miércoles desde el mediodía con una agenda que incluye proyectos vinculados con la exploración de recursos en las islas, acuerdos comerciales internacionales y el traspaso de competencias judiciales. Será la primera de cinco sesiones previstas en el Congreso durante las próximas dos semanas.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 8:00hs.

La Cámara de Diputados realizará este miércoles, desde las 12, la primera sesión del mes con un temario que tendrá como principales iniciativas el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La convocatoria marcará el inicio de una intensa agenda parlamentaria prevista para las últimas semanas del período de sesiones ordinarias. El cronograma contempla una nueva sesión en Diputados el 25 de noviembre, centrada en el tratamiento del Presupuesto 2027, además de tres encuentros en el Senado previstos para el 19, 25 y 26 de noviembre.

Uno de los puntos centrales del debate será el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para endurecer las sanciones contra la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa también contempla modificaciones en la organización de las áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.

El oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto en general, aunque todavía mantiene negociaciones con bloques del PRO, la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas para alcanzar acuerdos sobre algunos artículos.

Uno de los principales puntos de discusión es el capítulo 7, que incorpora sanciones y figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior. Este apartado requiere una mayoría especial de 129 votos, debido a que involucra materia electoral, una cantidad de respaldos que el oficialismo todavía no tiene asegurada.

Otro de los proyectos relevantes será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa llegó a la Cámara baja después de su tratamiento en el Senado, donde recibió modificaciones. Ahora, los diputados deberán resolver si aceptan esos cambios para avanzar con su sanción definitiva.

El temario también incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El entendimiento fue firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro y apunta a profundizar los vínculos comerciales entre ambos bloques.

Además, los legisladores abordarán iniciativas relacionadas con el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el régimen destinado a las pequeñas y medianas empresas.

La sesión se desarrollará en un contexto de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, en una etapa clave para definir el avance de los proyectos que integran la agenda legislativa antes del cierre del período ordinario.