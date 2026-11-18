El Ballet El Regional, Raíces de mi Tierra y Ñanderoga compartirán por primera vez el escenario mayor del festival con una puesta conjunta que combinará danza, música en vivo y artistas locales. La celebración se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, con entrada libre y gratuita.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 7:30hs.

La ciudad de Santo Tomé se prepara para celebrar la 60° edición de la Fiesta Nacional del Folclore Correntino con una propuesta artística inédita. Por primera vez, los tres ballets locales realizarán una apertura conjunta en el escenario mayor del festival, en una presentación que reunirá danza, músicos y voces de la comunidad.

El director de Cultura, Joaquín Insausti, adelantó que el Ballet El Regional, el Ballet Raíces de mi Tierra y el Ballet Ñanderoga trabajan de manera articulada para dar forma a esta presentación especial, que contará con una banda de músicos locales e interpretaciones en vivo.

“Este año nuestros tres ballets están trabajando en conjunto para una puesta en escena, una apertura en conjunto con una banda de músicos locales, con interpretaciones de artistas locales y música en vivo”, explicó.

La propuesta reunirá a los elencos dirigidos por los profesores Héctor Galarza, del Ballet El Regional; Claudia López, de Raíces de mi Tierra; y Julieta López, de Ñanderoga. Los artistas vienen realizando ensayos compartidos para preparar una presentación especialmente diseñada para esta edición histórica.

“Una puesta en escena que por primera vez se va a ver plasmada en el escenario de la Fiesta Nacional del Folclore Correntino”, destacó Insausti.

Además de la apertura conjunta, cada ballet tendrá su propio espacio para presentar un cuadro individual, con sus respectivos estilos e identidades artísticas. La programación también incluirá homenajes especiales, entre ellos uno dedicado a María Elena, cantante que fue revelación del festival, y otro a la bailanta, junto con distintos reconocimientos que formarán parte de la propuesta musical y cultural.

La 60° Fiesta Nacional del Folclore Correntino se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, escenario Isaco Abitbol, ubicado en Plaza Colón. Bajo el lema “Custodios del primer Sapucay”, la celebración tendrá entrada libre y gratuita.

Con cerca de 30 artistas involucrados en esta propuesta, la edición aniversario buscará poner en valor la trayectoria del festival, considerado el más antiguo de la provincia, y reafirmar el lugar de Santo Tomé como una de las principales referencias del folclore correntino.