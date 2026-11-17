Fueron 10 artistas de las 3 fronteras que transformaron los muros y plasmaron en sus diseños los Mitos y las Leyendas de la zona

martes 17 de noviembre de 2026 | 23:54hs.

La cuarta edición de Mezcla Urbana, el festival de arte urbano reunió en Puerto Iguazú a artistas de Argentina, Brasil y Paraguay, en el marco de la región de las Tres Fronteras. Desde este martes lo zona de los juegos infantiles recientemente renovada cuenta con diseños exclusivos que aportan color y un poco de historia. El espacio tiende a ser un nuevo espacio de fotos para los visitantes.

El evento volvió al destino Iguazú tras varios años, Mezcla Urbana les puso color a los muros de zona industrial y también volvió a dar vida a los edificios del consorcio de las 300 viviendas del barrio Ignacio Abiru. En esta oportunidad el escenario elegido fue la Costanera Eduardo Arrabal con una consigna muy interesante, cada artista debía graficar un personaje de los mitos y leyendas locales.

Fueron dos jornadas intensas, la segunda con lluvia por momentos muy fuerte, no obstante los diez artistas de distintos puntos de la región que participaron de la intervención colectiva que renovó los paredones ubicados frente a los nuevos juegos recientemente inaugurados cumplieron con la meta. Esta edición contó con representates de Paraguay y Brasil, además de artistas argentinos provenientes de Buenos Aires, Posadas y Tucumán, entre otros lugares.

El festival impulsado por Tonnyc, artista urbano nacido y criado en Puerto Iguazú, quien actualmente reside en Posadas. Desde ese vínculo con su ciudad de origen surgió la propuesta de generar espacios de encuentro, intercambio y expresión artística, acercando el arte urbano a la comunidad.

"Para mí es una gran alegría poder llevar adelante esta cuarta edición en Puerto Iguazú, la ciudad donde nací y crecí. Aunque hoy mi camino artístico continúa en Posadas, siempre es especial volver y aportar algo a través de lo que hago: el arte y la cultura", señaló el artista.

Mezcla Urbana continúa consolidándose como un espacio de intercambio cultural y promoción del arte urbano, al tiempo que contribuye a revalorizar los espacios públicos de la ciudad.Esta edición cuenta con el acompañamiento de la Dirección de la Juventud, la Dirección de Cultura y el Municipio de Puerto Iguazú.