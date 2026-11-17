El Celeste venció al Griego cordobés por 79 a 72. Así, tras cuatro derrotas en el inicio de la competencia, este martes sumó su cuarto triunfo consecutivo y está en carrera. El jueves recibirá a Independiente de Oliva.

martes 17 de noviembre de 2026 | 23:24hs.

Oberá Tenis Club (OTC) se impuso por 79 a 72 ante Atenas de Córdoba, en un partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de básquet. Con este resultado, el representante misionero logró su cuarto triunfo consecutivo. En la continuidad de la competencia, el jueves recibirá a Independiente de Oliva, Córdoba.



Este martes, el Celeste defendió intenso ante un rival de peso y estuvo al frente la mayor parte del juego. La rotación dio buenos frutos, el equipo fue solidario, se pasó la pelota y consolidó una gran victoria.



Víctor Fernández fue el goleador del local con 17 puntos, bien acompañado por Jonathan Torresi (16), Agustín Brocal (14) y Will Vorhees (13). La visita se apoyó en Daniel Laster (18), Tomás Cavallero (11) y Gonzalo Bressan (11).



En el inicio, el equipo de Leo Gutiérrez demostró que llegó a Oberá con intenciones de ser protagonista y lastimó desde el perímetro y también en la pintura con Bressan.



Precisamente, el poderío del juego interior de Atenas mete miedo, ya que tiene a las torres Bryan Carabalí (2.15 metros) y Bressan (2,11). De todas formas, los dirigidos por Fabio Demti plantearon bien el partido y fue clave que Vorhees no se desgastó de entrada en el roce con los lungos del rival, que ganó 28-27 el primer parcial.



Luego el DT local puso una segunda dotación que rindió 100%, con Torresi y Fernández como lanzas para destrabar el partido. Torresi fue el motor en el arranque del segundo cuarto, pero después la rompió Fernández: 15 puntos y 5 asistencias en el parcial, que cerró 53-47 para OTC.



Tras el descanso largo las defensas prevalecieron y el goleo fue bajo, aunque alcanzó para que el dueño de casa cerrara con ventaja 62-58. En el último tramo, una bomba de Torresi marcó el camino para sacar 10 de ventaja; pero Atenas no se achicó y se puso a 2, con 2 minutos por jugar. El Celeste fue inteligente y una bomba de Azpilicueta en el momento justo sentó las bases para otro festejo en casa.