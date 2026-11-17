Scaloni, tras la goleada: “Estoy satisfecho por haber hecho un buen trabajo”

Luego del 7-0 ante Costa Rica, el entrenador expresó su satisfacción por el rendimiento de la Selección y resaltó la intención de mantener una forma de jugar más allá de los resultados

martes 17 de noviembre de 2026 | 22:56hs.

Lionel Scaloni se mostró satisfecho tras la goleada de Argentina por 7-0 ante Costa Rica, en Córdoba, y destacó el trabajo realizado por el equipo durante el año. En conferencia de prensa, el entrenador puso el foco en la identidad futbolística que busca sostener la Albiceleste. “Estoy satisfecho por haber hecho un buen trabajo, por haber siempre intentado ser protagonista, competir y siempre haber sido Argentina”, expresó el DT luego del amistoso. Además, remarcó que el objetivo va más allá de los resultados. “Más allá de haber ganado o no, hemos intentado siempre tener una identidad y una manera de jugar y eso nos llena de orgullo”, señaló Scaloni, tras el último compromiso del seleccionado en 2026.

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