La iniciativa busca generar oportunidades de comercialización para alumnos, egresados y emprendedores que se formaron en oficios. El espacio también funcionará como vidriera de la producción regional y de los atractivos turísticos de cada municipio

martes 17 de noviembre de 2026 | 22:38hs.

Puerto Rico puso en marcha la primera Estación Misiones UPM, un espacio destinado a vincular la capacitación en oficios con oportunidades concretas de trabajo, generación de ingresos y desarrollo de emprendimientos. La propuesta es impulsada por el Gobierno provincial, en articulación con la Universidad Popular de Misiones (UPM) y el municipio, y contempla su expansión hacia otros puntos estratégicos de las rutas nacionales 12 y 14.

La iniciativa apunta a fortalecer la salida laboral de quienes participaron de las capacitaciones de la UPM, mediante un lugar físico donde puedan exhibir, ofrecer y comercializar sus productos y servicios. De esta manera, busca acercar a alumnos y egresados al mercado y facilitar el acceso a una instancia clave para el crecimiento de sus emprendimientos.

La Estación funcionará como un espacio de exhibición y venta de productos regionales. Allí podrán ofrecer sus elaboraciones quienes se capacitaron en rubros como cocina, panadería, pastelería y producción de alimentos, con especial atención a la gastronomía y los sabores característicos de la provincia.

El proyecto también incorpora una dimensión turística y cultural. Cada estación buscará representar la identidad de su localidad, con información sobre atractivos naturales, fiestas populares y propuestas de interés para quienes recorren Misiones. Para ello, se prevé el trabajo conjunto con productores, instituciones y distintos actores de la comunidad.

El intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, destacó la incorporación de esta herramienta y explicó que el espacio fue instalado en un sector estratégico del acceso a la ciudad, junto al Centro de Atención al Turista.

“Sumamos otra herramienta para la promoción y explotación del turismo en nuestra ciudad, un local móvil que instalamos en la zona del Arco de Acceso, contiguo al Centro de Atención al Turista, donde se exhiben y comercializan productos regionales en general, permitiendo a los emprendedores el acceso al eslabón de comercialización de su producción”, señaló el jefe comunal.

Con esta primera experiencia, Estación Misiones UPM busca convertir la formación en una oportunidad concreta de desarrollo económico, al tiempo que promueve la producción local y fortalece la oferta turística de los municipios.