Docentes cobrarán este viernes el FOPID y suplementos correspondientes a distintos períodos

El depósito se realizará este viernes 20 de noviembre e incluirá el Fondo Provincial de Incentivo Docente de octubre y suplementos salariales para trabajadores activos y pasivos

martes 17 de noviembre de 2026 | 22:20hs.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda, anunció que este viernes 20 de noviembre se acreditarán distintos conceptos salariales destinados a la familia docente de la provincia. De acuerdo con el comunicado difundido a través de sus redes sociales, uno de los pagos corresponde al Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), correspondiente al período de octubre de 2026. Además, se abonarán las suplementarias para docentes activos, que incluyen la Suplementaria Docentes II y III, ambas correspondientes a agosto de 2026, y la Suplementaria Docentes I por Reconocimiento de Servicios, del período de mayo de este año. En cuanto a los docentes pasivos, se acreditarán tres conceptos: la suplementaria por Proporción de Vacaciones Pasivos, correspondiente a agosto, y las suplementarias por Derechos Habientes I y II, también del mismo período. De esta manera, el cronograma contempla distintos componentes salariales para docentes en actividad y jubilados, con liquidaciones correspondientes a diferentes meses de 2026.

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