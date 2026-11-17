El arquero regresó a la titularidad en la goleada 7-0 ante Costa Rica, mantuvo el arco en cero e igualó las 47 vallas invictas que tenía el misionero Sergio Romero. Tras el encuentro, expresó su deseo de recuperar la conexión con los hinchas

martes 17 de noviembre de 2026 | 23:11hs.

El regreso de Emiliano “Dibu” Martínez a la titularidad de la Selección Argentina tuvo un cierre especial. En la goleada por 7-0 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el arquero volvió a mantener su arco en cero y alcanzó una marca histórica: llegó a las 47 vallas invictas e igualó el récord que hasta ahora pertenecía en soledad al misionero Sergio “Chiquito” Romero.

El dato adquiere mayor relevancia al comparar la cantidad de partidos que necesitó cada uno para alcanzar ese registro. Mientras Romero consiguió sus 47 partidos sin recibir goles en 96 presentaciones, Martínez lo hizo en apenas 71 encuentros, con una efectividad del 65,71%.

Aunque tuvo una noche sin demasiadas exigencias, el marplatense respondió cuando fue necesario. Su intervención más destacada llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Josimar Méndez conectó un potente remate desde el punto penal, luego de una asistencia de Gerald Taylor. Con grandes reflejos y a mano cambiada, el arquero desvió la pelota y evitó el descuento del conjunto centroamericano.

Después del encuentro, Martínez manifestó su alegría por volver a estar desde el inicio, luego de superar una lesión que lo había mantenido alejado de las canchas. “Estoy muy contento y las ganas de seguir siempre están. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento”, expresó.

También se refirió al nuevo ciclo de la Selección, marcado por la ausencia de Lionel Messi, y al desafío que representa para los futbolistas continuar el camino del equipo. “Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando”, señaló.

Por último, dejó una frase que resume el objetivo del plantel de cara a lo que viene. “Queremos volver a enamorar a la gente”.

Con la valla invicta ante Costa Rica, Martínez cerró el año con un nuevo registro para su carrera y se metió en lo más alto de una estadística histórica de la Selección Argentina.