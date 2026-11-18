El Auriazul volvió a caer en suelo riojano, esta vez frente a Amancay, por 85 a 64. El domingo espera en su estadio a uno de los líderes, San Isidro.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 0:22hs.

Bartolomé Mitre regresa de la primera gira en la Liga Argentina de básquet con dos derrotas y un triunfo. El equipo misionero cayó en la noche del martes ante Amancay de La Rioja, 85 a 64, en lo que fue su tercer juego en cuatro días.

Los dirigidos por Matías Martinho se mantuvieron en partido en la primera mitad y fueron al descanso largo abajo solo por 10 (42-32). Sin embargo el regreso de los vestuarios fue doloroso porque los locales fueron letales y apostaron a una intensidad que se hizo insoportable. Así, con el base Gonzalo Alonso como abanderado (21), Amancay logró una ventaja permanente de 20 puntos que fue indescontable.

Por el lado de los misioneros se destacó Matthew Dade con 22 puntos, seguido por Lucas Núñez con 12. En esta oportunidad el Auriazul no logró repartir el goleo y cayó sin atenuantes.

Así se cierra un primer exigente viaje, con un festejo en el juego inicial ante Independiente de Santiago del Estero y dos derrotas en La Rioja, ante Riachuelo y Amancay.

El domingo Mitre recibirá en su estadio a San Isidro de San Francisco (Córdoba), equipo que se ubica en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Auriazul ahora se ubica décimo, con un récord de tres victorias y tres derrotas.