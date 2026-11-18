La OPAD mantiene vigente una advertencia amarilla para este miércoles en Posadas por lluvias y tormentas, con un marcado descenso de la temperatura. El calor volverá con fuerza el jueves bajo advertencia celeste por chaparrones aislados, mientras que el viernes regresarán las tormentas.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 7:04hs.

La mitad de semana arranca pasada por agua en la capital misionera, donde rige una advertencia amarilla por lluvias y tormentas acompañadas de nubosidad variable. El termómetro dará un respiro tras el calor de los últimos días, con una mínima de 23°C y una máxima de apenas 27°C en Posadas, mientras que en el resto de la provincia el ambiente también será moderado: Oberá espera 27°C, Eldorado 29°C e Iguazú alcanzará los 31°C. El riesgo de incendios se mantiene bajo y la radiación UV en nivel moderado.

Jueves 19 de noviembre: regresa el calor con chaparrones por la tarde

El calor volverá a hacerse sentir con fuerza hacia el jueves, cuando la máxima trepe hasta los 32°C tras una mañana de 23°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35°C en horas de la siesta. Con cielo parcialmente nublado, la OPAD emitió una advertencia celeste ante la posibilidad de chaparrones aislados durante la tarde. Aunque el riesgo de incendios seguirá bajo, el índice de radiación UV subirá a nivel alto.

Viernes 20 de noviembre: vuelven las tormentas bajo advertencia amarilla

Para el cierre de la semana laboral regresará la inestabilidad más marcada a Posadas, nuevamente bajo advertencia amarilla por lluvias y tormentas. La temperatura cederá levemente respecto al día anterior, ubicándose entre una mínima de 22°C y una máxima de 29°C en un ambiente cálido y húmedo. Tanto el riesgo de incendios como el índice UV volverán a ubicarse en niveles bajos y moderados, respectivamente.

Qué tener en cuenta

Salir con paraguas hoy y el viernes: las lluvias y tormentas serán protagonistas en ambas jornadas, por lo que conviene prever traslados y evitar zonas anegables.

Cuidarse del sol el jueves: con 32°C de máxima e índice UV alto, se recomienda usar protector solar, ropa liviana y mantener una buena hidratación.