La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, en su sesión 19 presida por Eduardo Tassano, sancionó con fuerza de ley la Declaración de Estado de Emergencia Climática e Hídrica en todo el territorio de la provincia por el término de 180 días.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:06hs.

La Cámara legislativa correntina, sancionó con fuerza de ley la Declaración de Estado de Emergencia Climática e Hídrica en todo el territorio por el término de 180 días, prorrogable por igual período, de mantenerse los eventos críticos climáticos e hídricos derivados de la “Corriente del Niño” que de manera actual o inminente afecten a los recursos naturales, la seguridad, la propiedad, la producción, el sistema energético, las vías de comunicación, la vida y la integridad de las personas.

El diputado Norberto Ast remarcó la importancia de la iniciativa que contaba con media sanción del Senado, habida cuenta de los pronósticos de lluvias para los próximos meses, incluso hasta abril de 2027. “Estamos sabiendo que las precipitaciones van a continuar en las altas cuencas. Me parece que es tema por todos conocidos que tuvo mucho debate”, sentenció.

“Es importante avanzar por lo que viene sucediendo sobre todo para aquellas comunas que están en zonas ribereñas, como el caso de Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado, Bella Vista, Goya, Esquina”, afirmó.

El diputado Ricardo Leconte al fundamentar su voto aclaró si bien es contrario a las emergencias; en este caso, ameritaba su acompañamiento. “Tiene que ver con la situación que pronto vamos a vivir y que necesitamos valuar para poder llevarle soluciones a la gente de Corrientes que va a ver afectada su vida, su patrimonio, sus haciendas, los caminos se van a se pueden llegar a perjudicar y las ciudades pueden llegar a inundarse. Todo eso está previsto. Entonces tenemos que actuar con celeridad”, expresó entre otros conceptos.

Desde la cámara indicaron que ahora, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia.