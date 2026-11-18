La víctima, que cursa el octavo mes de gestación, debió ser trasladada al Hospital Materno Neonatal tras el asalto en su domicilio. A partir de registros fílmicos, los investigadores ubicaron y detuvieron este miércoles a dos jóvenes de 20 años en el barrio Fátima.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 18:23hs.

Una mujer embarazada de ocho meses fue víctima de un violento asalto en su casa de Posadas, donde un delincuente ingresó por el balcón, la golpeó y la amenazó con un arma de fuego para robarle el teléfono celular. Por el hecho, ocurrido el lunes por la tarde, la Policía demoró este miércoles a dos jóvenes de 20 años y secuestró un revólver calibre 38 que estaría relacionado con el ataque.

El episodio se registró alrededor de las 18.20 en una vivienda ubicada sobre la calle Comandante Rosales al 1653, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Tercera. Según la denuncia, el asaltante trepó hasta el balcón y consiguió ingresar al inmueble, donde sorprendió a la mujer.

Una vez dentro, la agredió físicamente y le apuntó con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias. Finalmente escapó con un iPhone 12 Pro Max gris, que tenía una funda rosada.

Debido a la agresión y a su avanzado embarazo, la víctima fue trasladada al Hospital Materno Neonatal, donde quedó bajo observación médica.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

A partir de la denuncia, los investigadores analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en la planta baja del inmueble y otras imágenes aportadas por un transeúnte. Ese material permitió avanzar en la identificación de dos presuntos involucrados.

Con los datos reunidos, este miércoles se desplegó un operativo conjunto de la Dirección de Investigaciones Complejas, la División Investigaciones de la Unidad Regional I y el Comando Fátima.

El primer procedimiento se realizó en la manzana 67 del barrio Fátima, donde fue demorado Lautaro Maximiliano R., de 20 años. En el lugar también secuestraron prendas que habría utilizado durante el robo.

Posteriormente, los efectivos llegaron hasta la manzana 65 del mismo barrio y demoraron a Jorge Julián Z., también de 20 años, con autorización del propietario de la vivienda.

Durante los procedimientos, la Policía incautó un revólver calibre 38, un proyectil del mismo calibre y vestimentas que serán sometidas a pericias para determinar su vinculación con el hecho.

Ambos jóvenes fueron examinados por personal médico y luego trasladados a la Comisaría Tercera, donde quedaron a disposición de la Justicia por una causa de robo calificado. La investigación continúa para establecer las responsabilidades de cada uno y recuperar el teléfono sustraído.