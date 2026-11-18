Muerte de la niña de 7 años: Primeros análisis advirtieron desnutrición pero descartaron indicios de muerte violenta

La investigación para determinar la muerte de la menor -que padecía discapacidad motriz- hallada sin vida este miércoles en el barrio 17 de octubre de Posadas, continúa su curso a la espera de los resultados preliminares de la autopsia. La madre de la menor, encontrada en estado de intoxicación, permanece inconsciente en el Hospital René Favaloro

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 16:08hs.

Se preservó el lugar y se solicitó la intervención de Policía Científica, el médico policial y personal de Cibercrimen. Foto: María de Perini.

En la mañana de este miércoles se descubrió la muerte de una niña de 7 años que fue hallada sin vida dentro de su domicilio del barrio 17 de octubre de Posadas -zona Itaembé Miní-, vivienda en la que también se encontraba su madre de 30 años en estado de intoxicación e inconsciente. A partir de las primeras averiguaciones, El Territorio pudo consignar que lo primordial es poder obtener los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la menor que padecía de una discapacidad motriz, pero que los primeros análisis en el lugar sólo pudieron advertir que se encontraba en un estado muy precario, con desnutrición. En ese marco, los primeros exámenes por parte de los médicos policiales descartaron que el cuerpo de la niña presentaba indicios de golpes o de alguna lesión que hubiera provocado una muerte violenta. Por su parte, en relación al estado de salud de la madre -quien fue trasladada al Hospital René Favaloro- fuentes consultadas mencionaron que fue encontrada inconsciente con aparente intoxicación por estupefacientes, y que todavía se encontraba en el nosocomio sin reaccionar. Denuncia del abuelo

Como viene informando este medio, el hecho fue registrado cerca de las 10:30 por efectivos de la Comisaría Novena, quienes acudieron al inmueble y se entrevistaron con el abuelo de la menor, un hombre de 56 años, quien alertó sobre la situación. Según las primeras averiguaciones, la niña padecía problemas de salud preexistentes, mientras que su madre se encontraba dentro de una habitación en circunstancias que son materia de investigación. Ante esta situación, personal sanitario asistió a la mujer y dispuso su traslado al centro asistencial para recibir atención médica. Por disposición del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, la Policía preservó el lugar y solicitó la intervención de Policía Científica, el médico policial y personal de Cibercrimen, a fin de realizar las pericias correspondientes. Asimismo, se verificará la existencia de registros de cámaras de seguridad instaladas en el inmueble. La investigación continúa para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del hecho.

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