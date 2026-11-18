El corredor estratégico conecta la localidad de El Alcázar, en su intersección con la Ruta Nacional N.º 12, con Dos de Mayo.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 15:34hs.

Se puso en marcha el trabajo de demarcación horizontal sobre la Ruta Provincial N.º 211, corredor estratégico que conecta la localidad de El Alcázar, en su intersección con la Ruta Nacional N.º 12, con Dos de Mayo, en el empalme con la Ruta Nacional N.º 14 y está siendo ejecutada por Vialidad Provincial.

Las tareas apuntan a reforzar la seguridad vial a lo largo de los 53,3 kilómetros que tiene la traza mediante el pintado y la delimitación de las líneas de eje de la calzada principal. Según el plan de obra dispuesto por DPV , el operativo comenzó en el extremo de Dos de Mayo y avanza en sentido Este a Oeste; ya se completaron los primeros kilómetros de demarcación y se trabaja en la etapa de premarca para dar continuidad al trazado, sujeto a la estabilidad climática.

La demarcación vial cumple un rol esencial para ordenar los carriles de circulación y ofrecer referencias visuales claras a los conductores en condiciones adversas. Desde Vialidad Provincial solicitaron a los automovilistas circular con precaución en los tramos intervenidos, debido a la presencia de operarios y maquinaria sobre la calzada.

Al respecto, el intendente de El Alcázar, Eduardo Vázquez, destacó la respuesta favorable a los planteos presentados por su administración. “Insistimos mucho con la marcación de la Ruta 211: tuvimos una buena respuesta y hoy ya se está trabajando. Comenzaron desde Dos de Mayo hacia aquí. Es algo muy positivo que escuchen esta preocupación y confío en que se puedan seguir logrando más cosas”, señaló.

También subrayó la relevancia logística y productiva de esta vía de comunicación para el transporte de cargas y la prevención de siniestros viales. “Es una ruta fundamental por el importante tráfico de camiones que sacan la producción de la zona y conectan con la Ruta 14 rumbo a Buenos Aires. Al tener muchas curvas y pendientes pronunciadas, una buena marcación y señalización resultan indispensables, tanto ahora por las lluvias de verano como en invierno, cuando la neblina y el rocío suelen provocar despistes y accidentes”, concluyó.