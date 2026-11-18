El encuentro se realizó en la sede de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 14:31hs.

En la sede de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), se llevó a cabo el XXIII Encuentro Nacional de Responsables del Área de Mediación de los Poderes Judiciales. La jornada se desarrolló bajo modalidad híbrida (presencial y por videoconferencia) y contó con el respaldo institucional de 15 provincias que declararon el evento de interés.

Representantes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatieron sobre justicia restaurativa, inteligencia artificial aplicada al ámbito judicial y acceso a justicia en el exterior.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Mediación de Jufejus, Fernando Augusto Niz, quien destacó el rol estratégico de la mediación como política pública para garantizar el acceso a justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos. Asimismo, agradeció al Superior Tribunal de Justicia de Misiones por la designación de José Luis Montoto Guerreiro, director del Centro Judicial de Mediación (Cejume), como nexo operativo y moderador del encuentro, y a María Luisa Aróstegui (Corrientes) por la redacción del acta oficial.

Durante la jornada los especialistas aportaron herramientas técnicas y normativas para fortalecer la labor de los centros judiciales del país, respondiendo a los ejes temáticos: Gestión digital, trayectoria y conflictología, Reforma Penal Juvenil e inteligencia artificial.

Acuerdos

Al cierre del encuentro, los Representantes Provinciales definieron una hoja de ruta federal con metas concretas. Entre ellas, la mediación en consulados, por lo que se gestionará ante la Cancillería Argentina la habilitación de salas de videocomunicación en sedes consulares para que ciudadanos residentes en el exterior puedan acceder a mediaciones familiares.

Además se conformará una comisión para modernizar el Protocolo de Mediación a Distancia (2015) y se fijó un plazo de 60 días para que las provincias remitan sus novedades institucionales al Instituto Alberdi.

En tanto, se impulsarán programas de formación en Mediación Penal Juvenil destinados a jueces, fiscales, defensores y mediadores, además de instancias sobre Restitución Internacional de Menores y réplicas académicas a través de la red Reflejar.

Y se acordó retomar la realización de dos encuentros nacionales al año (en los meses de mayo y noviembre), precedidos por una reunión virtual de comisiones en marzo.

De esta manera, los Poderes Judiciales de todo el país reafirmaron su compromiso de trabajo articulado para consolidar herramientas modernas, inclusivas y eficientes al servicio de la ciudadanía.