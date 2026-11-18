La atención es a demanda, en consultorios previamente asignados del Madariaga y con un cupo máximo de 15 pacientes en cada consultorio. El horario es de 8 a 12

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 10:41hs.

El Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga continua con la campaña de prevención y detección temprana del cáncer de piel que el Servicio de Dermatología desarrollará: el próximo control se hará este viernes 20 de noviembre, de 8 a 12.

El Servicio de Dermatología realizará controles de lunares y de lesiones sospechosas con atención a demanda, en consultorios previamente asignados del hospital y con un cupo máximo de 15 pacientes en cada consultorio.

Los controles se harán los días lunes, miércoles y viernes, siempre en horario de mañana. No hace falta turno previo, ya que la atención es por demanda, pero el cupo de 15 pacientes por consultorio y por jornada recomienda llegar temprano. Los consultorios se informarán en el hospital, ya que están asignados especialmente para la campaña.

Una tradición que se renueva cada noviembre

Desde 2017, cada noviembre el Servicio de Dermatología del Madariaga promueve la Campaña Provincial de Cáncer de Piel, en sintonía con la Sección Misiones de la Sociedad Argentina de Dermatología. Ese recorrido de casi una década explica por qué la iniciativa se volvió una cita esperada y por qué el hospital la acompaña cada año con difusión y presencia institucional. Las especialistas del servicio resumen el espíritu de la convocatoria con sencillez.

“Desde el Servicio de Dermatología queremos invitar a participar a la campaña del cáncer de piel para la prevención y detección temprana del mismo”, convocó María José Corsi.