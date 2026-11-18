Se trata de una hemolacria catamenial en una adolescente, es decir, lágrimas con sangre que coinciden con cada período menstrual, una patología extremadamente rara y subdiagnosticada

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 10:29hs.

El Servicio de Oftalmología del Hospital Escuela de Agudos "Dr. Ramón Madariaga" presentó en un ateneo interdisciplinario un caso que nunca había visto en su historia, una hemolacria catamenial en una adolescente, es decir, lágrimas con sangre que coinciden con cada período menstrual, una patología extremadamente rara y subdiagnosticada. Este caso motivó un estudio conjunto con Ginecología, Hematología y Medicina Familiar, sin reportes previos en la ciudad, la provincia ni el país, con el objetivo de comprender la enfermedad y mejorar la calidad de vida de la paciente y su familia.

La médica residente Noltin Narella lo cuenta con la prudencia de quien sabe que está frente a algo poco común: "Tenemos como ateneo interdisciplinario en nuestro servicio un caso que denominamos lágrimas que siguen el ciclo a raíz de una hemolacria catamenial en un adolescente que es una patología extremadamente rara y que es la primera vez que vemos en nuestro servicio".

El detalle que dio origen a todo es tan llamativo como preciso: la paciente generaba lágrimas con sangre cada vez que tenía su período menstrual.

Ante ese patrón, el servicio no se quedó en la consulta oftalmológica. Surgió la iniciativa de un estudio interdisciplinario que se articuló con Ginecología, Hematología y Medicina Familiar, y que continúa en marcha. "Dichos pacientes siguen estudios para abordar y seguir comprendiendo de qué se trata esta enfermedad", explicó la residente.

¿Por qué es importante debatir en público?

Presentar el caso en un ateneo no es un gesto menor. Según Narella, el motivo fue claro: "No hay otros reportes tanto en la ciudad como en la provincia e incluso a nivel nacional", ya que se trata de una patología rara y, además, subdiagnosticada. Compartirlo entre colegas es también una forma de que otros profesionales reconozcan la señal si algún día la tienen delante.

Detrás del interés científico hay una persona y una familia. "Como expectativa lo que tenemos es poder llegar a mejorar la calidad de vida que tiene la paciente y poder acompañarla en todo este proceso que está generándole más que nada un malestar a ella y a su familia", concluyó la especialista.

Un servicio que crece y forma

Que un caso así se aborde con rigor no es casual. El Servicio de Oftalmología del Madariaga pasó de cuatro médicos a un equipo de entre 27 y 30 profesionales, y de unas 30 mil consultas anuales a cerca de 50 mil. Como hospital escuela, cuenta con una residencia en Oftalmología que ya formó a sus propios egresados. A eso se suma la reciente incorporación de un equipo Alcon Constellation con endoláser, destinado a cirugías de cataratas, retina y vitrectomías en adultos y niños.