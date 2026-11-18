El Instituto Superior de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes “Yateí” llevo a cabo una encuesta en cinco escuelas de la provincia. Participaron 291 niños y niñas y refleja la agenda de los temas que preocupa a los estudiantes.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 10:06hs.

Una encuesta impulsada por el Instituto Superior de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes “Yateí”, en cinco escuelas de Misiones, permitió un acercamiento respecto a lo que sienten las infancias. Si bien el relevamiento oficia de muestra, de la cual participaron 291 niños y niñas, refleja la agenda de los temas que preocupa a los estudiantes. En ese eje temático aparecen el bullying, la escucha, y los lugares seguros. Pero también hay sueños, deseos de justicia y un pedido que atraviesa todo el relevamiento: ser escuchados.

“Que nos escuchen y nos entiendan”, fue una de las frases escrita por uno de los chicos que participó de la encuesta “La Niñez Tiene la Palabra”. Este relevamiento se realizó a través de los talleres que se llevan a adelante como: “La Voz del Niño”, “+ Amor – haters” y “Mi Voz importa”, bajo la coordinación de la licenciada Gabriela Lujan y la abogada Victoria Molina, parte del equipo técnico del Instituto de Derechos de NNyA “Yateí”.

El Instituto Superior Humano de los Derechos Humanos de la Niñez “Yateí”, fue creado en 2022, es un organismo con carácter específica para los “estudios integrales e inclusivos en la formación, investigación y actualización en derechos de niñas, niños y adolescentes de Misiones”. Asimismo tiene como oferta académica la Tecnicatura Superior en Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia.

“El relevamiento fue realizado durante julio y agosto de 2026 en cinco escuelas y analizó las respuestas de estudiantes de entre 6 y 15 años. Los resultados muestran que, aunque la mayoría manifiesta sentirse bien en sus hogares y en la escuela, hay experiencias que merecen una atención especial. Fueron más de 30 charlas en el año, en escuelas públicas, privadas y de educación especial, en las localidades de Posadas, Garupá, Candelaria y San Ignacio”, explicó Victoria Molina.

Al respecto remarcó que en el marco del mes aniversario de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), que es el 20 de noviembre, se decidió desde el Instituto “Yateí” dar a conocer estos datos para poner en la agenda pública la voz del niño, validar sus expresiones y afianzar el concepto del niño como sujeto de derechos.

Las respuestas, no solo permiten conocer qué les gusta, qué les preocupa o qué imaginan para el futuro, también revelan situaciones que muchas veces permanecen invisibilizadas como: el miedo a las peleas, las burlas, los gritos, la violencia en el hogar y la dificultad de encontrar a alguien de confianza para contar lo que les pasa. A continuación les dejamos un resumen de sus opiniones. Lo que les duele y preocupa

Respecto a qué situaciones les preocupan en la escuela, los chicos hablaron principalmente de sus vínculos cotidianos. El 44% mencionó las burlas, el 34% señaló sentirse solo y el 29% identificó las peleas. También aparecieron los gritos de los maestros, mencionados por el 26%.En las respuestas abiertas aparecen referencias al bullying, los insultos, las malas palabras, las injusticias y el deseo de que los docentes sean más comprensivos.

En sus casas, las preocupaciones también tienen nombre: el 40% señaló las peleas entre los adultos y el 22% manifestó preocupación por la posibilidad de recibir golpes. Son 63 chicos y chicas que marcaron la opción “que me peguen”. El informe identificó, además, 20 casos en los que se combinan situaciones de maltrato o miedo en el hogar con la ausencia de alguien a quien recurrir para contar lo que sucede. El derecho a tener alguien que escuche Otro de los aspectos más significativos del relevamiento tiene que ver con la escucha.

El 16% de los participantes dijo que no habla con nadie cuando tiene algo importante para contar. En la escuela, solo el 39% siente que siempre es escuchado, mientras que en el hogar ese porcentaje alcanza el 48%. Apenas el 18% identifica a un maestro o maestra como alguien con quien hablar. Las respuestas abiertas reflejan cuánto significa para ellos tener una persona de confianza. Uno de los chicos escribió: “Que tengan una persona en quien confiar y poder contar lo que sienten, como yo”. Otros expresaron: “Que los derechos de los niños siempre se escuchen”, “Que nos escuchen y nos entiendan” y “Que tengan la libertad de contar las cosas buenas y malas”.

“La encuesta muestra que no se trata solamente de pedir atención, hay una demanda concreta de participación: que sus opiniones importan y que puedan expresar lo que sienten sin miedo”, remarcaron desde el Instituto “Yateí”.

Respecto a los deseos que escribieron para todos los niños y niñas también se repiten pedidos que reflejan las experiencias que quisieran evitar., como que haya una infancia sin insultos y gritos, que no le hagan nada y que no le peguen y que no sufran en sus propios hogares.

“Todas las respuestas para nosotros adquieren una relevancia particular y requieren una lectura atenta por parte de las instituciones responsables de garantizar sus derechos y la sociedad en su conjunto, es por eso que consideramos importante dar a conocer la Voz de los Niños”, enfatizó Victoria Molina.

También fueron protagonistas de esta encuesta los sueños y proyectos, es por eso que cuando imaginaron su futuro, muchos chicos y chicas hablaron de profesiones, proyectos y deseos de ayudar a quienes quieren: “Comprarle una casa a mi mamá”, “Tener un buen trabajo y darle una mejor vida a mi abuela” y “Ser abogada y cambiar mi futuro y el de mi mamá” fueron algunas de las respuestas.

En este sentido aparecen sueños relacionados con el cuidado y la protección de otras personas: ser policías, gendarmes, enfermeras, médicas, docentes o abogadas. Cuando se les preguntó qué deseaban para todos los niños, las necesidades básicas ocuparon un lugar central. La comida y el agua fueron mencionadas por el 19%, mientras que el 14% pidió una casa o un techo. La felicidad apareció en el 20% de las respuestas: “Que nunca le falte comida a ningún niño” y “Que los niños de la calle tengan casa, comida y salud”.

El informe del Instituto Superior de Derechos de NNyA “Yateí” identifica como prioridades la convivencia escolar, la escucha adulta y la protección frente a la violencia en los hogares. También recomienda fortalecer los espacios de participación y activar los protocolos institucionales ante las señales de alerta.

“Cabe aclarar que la encuesta no representa a todas las escuelas de Misiones, pero ofrece una aproximación a lo que sienten y piensan los chicos y chicas que participaron, sus respuestas muestran que la infancia tiene mucho para decir, hablan de sus miedos, pero también de sus sueños; de lo que les duele, pero también de lo que esperan para los demás. Y entre todas esas palabras aparece un pedido que merece ser tomado en serio: que los adultos no solamente pregunten, sino que escuchen, comprendan y actúen”, subrayó Gabriela Luján del equipo técnico del Instituto.