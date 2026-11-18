River-Lanús tendrá a Pablo Dóvalo como juez principal, mientras que Luis Lobo Medina dirigirá el cruce entre Boca e Independiente Rivadavia. La instancia comenzará este viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 9:30hs.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las ternas arbitrales que estarán a cargo de los ocho encuentros correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. La fase decisiva comenzará este viernes y tendrá como uno de los partidos destacados el enfrentamiento entre River y Lanús, que será dirigido por Pablo Dóvalo.

Por su parte, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 de noviembre, con Luis Lobo Medina como árbitro principal. El conjunto xeneize llega a esta instancia después de consagrarse campeón de la Tabla Anual.

La programación también incluye el cruce entre Argentinos Juniors e Independiente de Avellaneda, que tendrá a Jorge Baliño como juez, mientras que Leandro Rey Hilfer dirigirá Rosario Central-Gimnasia de Mendoza. En tanto, Darío Herrera estará a cargo del encuentro entre Instituto y Huracán.

La programación y los árbitros

La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre a las 20, con el partido entre Vélez y Belgrano. La terna estará encabezada por Yael Falcón Pérez, con Lucio Méndez y Lucas Pardo como asistentes. Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

El sábado 21 se disputarán dos encuentros. A las 15, Defensa y Justicia enfrentará a Barracas Central, con Pablo Echavarría como árbitro principal. A las 17, Argentinos Juniors jugará ante Independiente, con Jorge Baliño como juez.

El domingo 22 tendrá tres partidos. A las 16, Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza, con Leandro Rey Hilfer como árbitro. A las 19, River enfrentará a Lanús bajo la conducción de Pablo Dóvalo y, a las 22, Instituto jugará ante Huracán con Darío Herrera como juez principal.

La programación continuará el lunes 23, cuando Gimnasia se mida con Newell's desde las 17. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia.

Finalmente, el miércoles 25 a las 21, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro contará con Luis Lobo Medina como árbitro principal, Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli como asistentes, y José Carreras en el VAR.

Cómo se definirán los cruces

Los octavos de final se disputarán a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario dividido en dos períodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

Los equipos que finalizaron mejor posicionados en sus respectivas zonas tendrán la ventaja de jugar como locales hasta las semifinales. La final del Torneo Clausura 2026 está prevista para el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.