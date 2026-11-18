El mandatario chino encabezó una recepción especial en Shenzhen, donde destacó la importancia de construir un vínculo “constructivo y estratégicamente estable” entre ambos países. El encuentro se produce en medio de tensiones comerciales y tecnológicas y antes de una reunión trilateral con Vladímir Putin.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 9:00hs.

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este miércoles a su par estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Shenzhen, con una ceremonia oficial que incluyó honores militares, alfombra roja y un gesto de cercanía entre ambos mandatarios. El encuentro se produjo en la antesala de la cumbre de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC), en un contexto marcado por las diferencias comerciales y tecnológicas entre las dos potencias.

Xi esperó personalmente a Trump al pie de la escalinata del avión presidencial Air Force One y lo saludó con un abrazo. Se trató de una recepción poco habitual en el protocolo diplomático chino, ya que el mandatario no había recibido personalmente a los más de 15 líderes internacionales que llegaron a la ciudad para participar de la cumbre.

Según informó la agencia estatal Xinhua, el presidente chino manifestó su intención de avanzar hacia una relación “constructiva y estratégicamente estable” con Estados Unidos y expresó su deseo de mantener intercambios profundos sobre los principales asuntos que involucran a ambos países.

“China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía”, señaló Xi, en referencia al recibimiento que Trump le había brindado durante su visita de Estado a Estados Unidos a fines de septiembre.

Por su parte, el presidente estadounidense agradeció la recepción y expresó su expectativa de que la visita permita avanzar en las relaciones bilaterales y tenga resultados positivos.

Las tensiones comerciales y tecnológicas, en el centro de la agenda

Más allá de los gestos protocolares, la reunión bilateral prevista para este jueves estará atravesada por las diferencias entre Washington y Pekín en materia comercial y tecnológica.

Uno de los principales temas de discusión será el acceso de empresas chinas a chips avanzados estadounidenses y de países aliados, un sector estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial.

También se espera que Trump plantee la normalización de las exportaciones chinas de tierras raras y un incremento de las compras de productos agrícolas estadounidenses, con el objetivo de sostener la tregua comercial entre ambas potencias.

Un encuentro con Vladímir Putin

La agenda en Shenzhen también contempla un encuentro trilateral entre Trump, Xi Jinping y el presidente ruso, Vladímir Putin, quien llegó a la ciudad para participar de la cumbre de la APEC.

La reunión entre los tres mandatarios se desarrollará en el marco de una intensa actividad diplomática internacional y sumará un nuevo capítulo a las conversaciones entre las principales potencias mundiales.