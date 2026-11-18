La actividad se realizará el 13 de diciembre en el Parque Acuático Uruguaí y contará con cuatro distancias, de 400 a 3.000 metros. La propuesta será no competitiva y formará parte de las actividades por el 101º aniversario de la localidad.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 9:59hs.

El lago Uruguaí, en Puerto Libertad, será escenario el próximo 13 de diciembre de la primera travesía no competitiva de natación en aguas abiertas. La iniciativa es organizada por el grupo Yara, Natación Aguas Abiertas del Alto Paraná, una agrupación creada a principios de este año e integrada por nadadores de distintas localidades de la zona norte de Misiones.

La convocatoria tendrá como sede y punto de partida el Parque Acuático Uruguaí. Los participantes podrán elegir entre cuatro distancias de 400, 500, 1.500 y 3.000 metros, en una propuesta destinada a nadadores de distintas edades y niveles.

Luis María Bóveda, uno de los coordinadores de Yara, señaló que ya cuentan con una treintena de inscriptos de ambos sexos y de diferentes edades. Además, explicó que la travesía se enmarca en el programa de actividades por el 101º aniversario de Puerto Libertad, que se celebrará el 14 de diciembre.

El grupo organizador está conformado mayoritariamente por nadadores de Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza, aunque también participan integrantes de Puerto Iguazú y Eldorado.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de diciembre y los cupos son limitados. Para obtener información y anotarse, los interesados pueden comunicarse al 3757-675653.

Una clínica para fortalecer la disciplina

Como parte de las actividades impulsadas por Yara, también se realizó en el Parque Acuático Uruguaí una clínica sobre natación en aguas abiertas, a cargo del tallerista entrerriano radicado en Puerto Iguazú, Gabriel Fernández.

La capacitación abordó distintos aspectos técnicos de la disciplina, entre ellos los principios físicos y mecánicos del estilo crol, además de cuestiones vinculadas con la seguridad, un punto fundamental para quienes practican esta modalidad de natación.