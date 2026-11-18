El expediente tenía fecha para debate en diciembre en el Tribunal Penal 2, sin embargo, en un juicio breve llevado a cabo en la jornada del martes, el hombre de 45 años admitió su responsabilidad por el asesinato de su expareja (41).

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 9:54hs.

Mario Alfredo Maidana de 45 años fue condenado a prisión perpetua por el Femicidio de Natalia Ester Castro, ocurrido en enero del 2023 en un motel de la ciudad de Posadas. La sentencia se dio en un juicio abreviado, luego de que el único acusado reconociera la autoría del crimen.

A casi cuatro años del hecho y en cercanía a lo que debía ser el debate oral en el Tribunal Penal 2; se conoció en las últimas horas la sentencia del Femicidio sucedido en el motel. El acuerdo fue firmado en audiencia de visu con la intervención del fiscal Antonio Vladimir Glinka y del defensor oficial Mario Sebastián Ramírez, quien asistió al imputado durante el procedimiento.

Maidana acepto la condena por “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, que según el Código Penal Argentino contempla la pena de prisión perpetua.

El hecho

El femicidio de Natalia ocurrió el 18 de enero del 2023, en el motel Deseos, ubicado en la intersección de las avenidas López y Planes y Monseñor de Andrea. Allí alrededor de las 15, la pareja ingresó a una de las habitaciones permaneciendo varias horas en el lugar.

De acuerdo a las pesquisas, en medio de una discusión, Maidana primeramente agredió físicamente a su expareja y luego la estranguló con sus manos, provocándole la muerte por asfixia mecánica.

Al permanecer muchas horas en el sitio, uno de los empleados trato de comunicarse con ellos, allí Maidana intentó renovar el tiempo para esa habitación. Sim embargo el empleado advirtió una situación extraña, y al notar que el sujeto tenía manchas de sangre en su ropa y observar también sangre en el suelo de la habitación, trato de comunicarse con la mujer, pero no obtuvo respuesta.

Ante esta situación, solicito la presencia de la policía, efectivos de la comisaría Sexta, llegaron al lugar y se encontraron con una escena terrorífica.

Natalia estaba en el baño sin vida, mientras que el acusado se encontraba tendido en el mismo lugar, con una importante herida en el cuello.

El ahora condenado, aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado al hospital Favaloro en Villa Cabello, donde permaneció internado bajo custodia policial antes de quedar a disposición de la Justicia Penal.