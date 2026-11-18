Presentaba dificultades para comunicarse y no podía explicar qué le había ocurrido, los policías debieron contenerla y trasladarla al Hospital Madariaga, donde quedó en observación médica.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 9:41hs.

Una mujer de 29 años fue asistida durante la mañana de este miércoles por efectivos de la Policía de Misiones, luego de ser encontrada desorientada, en estado de alteración y con el torso desnudo en plena vía pública, en el centro de Posadas. Debido a que presentaba dificultades para comunicarse y no podía explicar qué le había ocurrido, los policías debieron contenerla y trasladarla al Hospital Madariaga, donde quedó en observación médica.

El procedimiento se registró cerca de las 7:30, sobre la calle Sarmiento, casi avenida Corrientes, a partir de un requerimiento del CIO-911. Al llegar, efectivos de la Comisaría de la Mujer Centro constataron que la mujer estaba siendo resguardada por policías que prestaban servicio adicional en la zona.

En ese contexto, los uniformados intentaron dialogar con ella para conocer su identidad y establecer qué le había ocurrido. Sin embargo, presentaba dificultades para expresarse y no lograba aportar sus datos personales, por lo que se priorizó su contención y asistencia.

Seguidamente, fue trasladada al Hospital Madariaga, donde quedó en observación para la realización de estudios médicos. Una vez más tranquila y estabilizada, pudo identificarse como Griselda, de 29 años, oriunda de Villa Bonita, aunque no brindó detalles sobre las circunstancias previas al episodio.