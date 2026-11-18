El operativo está destinado a estudiantes de tercer grado de 1.168 escuelas primarias de Misiones. Ayer se evaluaron contenidos de Lengua, mientras que hoy se desarrolla la prueba de Matemática, con la que finalizará la evaluación censal.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 9:56hs.

En esta oportunidad, las pruebas Aprender son de carácter censal y evalúan Lengua y Matemática en tercer grado. // Fotos: Julián Grondona

Las escuelas primarias atraviesan hoy la segunda y última jornada de las Pruebas Aprender, una evaluación de carácter censal destinada a conocer los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de tercer grado. El operativo comenzó ayer con Lengua y continúa este miércoles con Matemática. Pese a las intensas lluvias registradas durante la primera jornada, desde las instituciones educativas destacaron la buena asistencia de los alumnos y el desarrollo de las actividades previstas.

“Ayer fue muy alta la concurrencia de los chicos, a pesar del tiempo. Estamos muy contentos y satisfechos. Hoy vinieron más todavía, habrá faltado uno por grado nada más. Se ve que entre ellos comentaron que estuvo muy buena la evaluación”, expresó Ester Cristaldo, directora de la Escuela N.º 1 Félix de Azara, que cuenta con cuatro secciones de tercer grado, tres durante el turno mañana y una por la tarde.

En este establecimiento, los estudiantes recibieron indicaciones previas sobre la modalidad de las pruebas, los materiales que debían utilizar y los tiempos establecidos para completar las actividades. Los contenidos evaluados ya habían sido trabajados durante el ciclo lectivo, por lo que los alumnos pudieron resolver los cuadernillos sin mayores inconvenientes. La preparación también permitió que se familiarizaran con la dinámica de la evaluación antes de su aplicación.

“Lo que yo noté en los cuadernillos es un avance. Los chicos ya estaban esperando esto, estaban preparados. Se les explicó, se les habló, se les mostró el lapicito que tenían que utilizar, la gomita con la que podían borrar y el tiempo que tenían para completar cada cuadernillo. En Lengua y Matemática no se presentaron problemas porque entendieron”, comentó Cristaldo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Educación, el operativo comprende 1.168 escuelas primarias de educación común de Misiones, entre sedes y satélites. Durante la primera jornada, cada estudiante respondió dos cuadernillos de Lengua, con 20 preguntas cada uno. En tanto, este miércoles completan una evaluación de Matemática de 30 ítems y un cuestionario destinado a los propios alumnos.

La aplicación contempla tiempos establecidos para cada actividad. Ayer se destinaron 40 minutos, con posibilidad de extenderlos otros diez, para cada una de las dos partes de Lengua, además de un recreo intermedio. Hoy se mantiene el mismo tiempo para Matemática y se agregan otros 40 minutos para el cuestionario de los estudiantes. Al finalizar, los materiales son recolectados, empaquetados, asegurados con una faja de seguridad y entregados al veedor correspondiente.

Otra de las características de esta edición es la incorporación de un cuestionario de contexto destinado a las familias, que los estudiantes llevaron a sus hogares durante la primera jornada y debían devolver este miércoles. El material permite reunir información sobre su entorno familiar y escolar. Asimismo, los responsables del operativo deben registrar digitalmente la matrícula de cada sección, la asistencia y la cantidad de cuestionarios entregados y recibidos.

“Todo lo que es documentación se hace vía online. Tengo que completar la cantidad de matrícula existente en cada tercero, la cantidad de alumnos que asistieron, cuántas familias llevaron el cuadernillo y cuántas lo enviaron nuevamente a la escuela. Eso también tenemos que verlo, porque anteriormente era el Aprender para los niños nada más”, detalló Cristaldo, quien participa por primera vez como veedora de la evaluación.

Para garantizar el desarrollo de las actividades, la provincia cuenta con 40 cabeceras encargadas de organizar la distribución y recepción de los materiales. Cada una tiene un coordinador, función que puede ser desempeñada por supervisores o secretarios escolares, responsables de recibir y resguardar las cajas enviadas por correo, entregarlas a los veedores y registrar digitalmente sus movimientos en una plataforma web.

En cada institución, el director cumple la función de veedor y es la máxima autoridad del operativo. Entre sus responsabilidades se encuentran supervisar las condiciones de aplicación, organizar una reunión preliminar con los aplicadores e informar la matrícula. Los docentes encargados de tomar las pruebas provienen de otras escuelas y no pueden ser maestros de tercer grado. Además, se dispone de asistentes del veedor en los establecimientos que cuentan con dos o más secciones por turno.

“Esta vez lo que cambió fue que todos tuvimos que hacer capacitaciones virtuales, los aplicadores, los veedores y los asistentes. Es la primera vez que soy veedora, siempre fui aplicadora en otras escuelas. La verdad que fue una experiencia muy linda y por eso ahora no me costó este trabajo”, manifestó la responsable de la Escuela N.º 1, quien también destacó las mejoras en la conectividad del establecimiento.

En cuanto a los contenidos, Cristaldo agregó que las evaluaciones se basan en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), establecidos a nivel nacional y utilizados como referencia para la planificación escolar. La provincia adapta estas orientaciones mediante sus propias resoluciones, mientras que los resultados obtenidos permitirán elaborar estadísticas y proyectar las prioridades pedagógicas para el próximo ciclo lectivo.

“Son contenidos que ya dieron, que los chicos conocen porque los vienen trabajando desde primero, segundo y tercero. Es importante porque de acá se elaborarán estadísticas y se proyectará para 2027 qué contenidos continuar trabajando”, sostuvo la directora.

Por otra parte, desde la Escuela Fraternidad N.º 4 informaron que la institución cuenta con tres secciones de tercer grado, dos durante el turno mañana y una por la tarde. Durante la primera jornada se registró una menor concurrencia debido a las condiciones meteorológicas, aunque este miércoles la asistencia mejoró. Para realizar la evaluación, se requiere contar con al menos el 50% de los estudiantes, porcentaje que el establecimiento logró alcanzar.

“Ayer hubo menos asistencia, pero hoy ya siguió con buena asistencia. Los chicos ya estuvieron practicando y se pudo realizar la evaluación”.