Energía de Misiones realizará trabajos de remodelación de una línea de 13,2 kV. Las interrupciones del servicio se desarrollarán en diferentes horarios y alcanzarán a barrios de Miguel Lanús y Villa Lanús, además de otros sectores de la zona.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 10:30hs.

Energía de Misiones informó que este jueves 19 de noviembre se llevarán adelante cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores de Posadas, debido a trabajos de remodelación de una línea de 13,2 kV.

Según el cronograma difundido por la empresa, las interrupciones se realizarán en cuatro franjas horarias y afectarán a diferentes zonas de la ciudad.

El primer corte está previsto de 7.30 a 8 y comprenderá el barrio Miguel Lanús, en el sector delimitado por las calles Presidente Perón, Georgia del Sur, Acceso Sur y Palmeras. También alcanzará al barrio A3-2 y a la Escuela Superior de Policía. La interrupción afectará además a los semáforos ubicados sobre la ruta nacional 12 y Presidente Perón.

En tanto, de 7.30 a 9, el corte abarcará la Biofábrica, la Estación de Transferencia de la UNAM y el barrio Paraísos, en la zona comprendida entre la ruta 12, Independencia Argentina, Martín Güemes y la calle 49.

Por otra parte, de 8.30 a 9, los trabajos afectarán a la planta cloacal de Samsa y a sectores de Villa Lanús delimitados por Presidente Perón, ruta 12, Malvinas Argentinas y Acceso Sur.

Finalmente, se prevé una nueva interrupción de 11 a 11.30 en el barrio Miguel Lanús, en la zona comprendida entre Presidente Perón, Georgia del Sur, Acceso Sur y Palmeras, además del barrio A3-2 y la Escuela Superior de Policía. También se verá afectado el funcionamiento de los semáforos de la zona sobre la ruta nacional 12 y Presidente Perón.

Desde la empresa indicaron que los trabajos se suspenderán en caso de lluvias.