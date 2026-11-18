Anunciaron cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Posadas para este jueves
Energía de Misiones informó que este jueves 19 de noviembre se llevarán adelante cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores de Posadas, debido a trabajos de remodelación de una línea de 13,2 kV.
Según el cronograma difundido por la empresa, las interrupciones se realizarán en cuatro franjas horarias y afectarán a diferentes zonas de la ciudad.
El primer corte está previsto de 7.30 a 8 y comprenderá el barrio Miguel Lanús, en el sector delimitado por las calles Presidente Perón, Georgia del Sur, Acceso Sur y Palmeras. También alcanzará al barrio A3-2 y a la Escuela Superior de Policía. La interrupción afectará además a los semáforos ubicados sobre la ruta nacional 12 y Presidente Perón.
En tanto, de 7.30 a 9, el corte abarcará la Biofábrica, la Estación de Transferencia de la UNAM y el barrio Paraísos, en la zona comprendida entre la ruta 12, Independencia Argentina, Martín Güemes y la calle 49.
Por otra parte, de 8.30 a 9, los trabajos afectarán a la planta cloacal de Samsa y a sectores de Villa Lanús delimitados por Presidente Perón, ruta 12, Malvinas Argentinas y Acceso Sur.
Finalmente, se prevé una nueva interrupción de 11 a 11.30 en el barrio Miguel Lanús, en la zona comprendida entre Presidente Perón, Georgia del Sur, Acceso Sur y Palmeras, además del barrio A3-2 y la Escuela Superior de Policía. También se verá afectado el funcionamiento de los semáforos de la zona sobre la ruta nacional 12 y Presidente Perón.
Desde la empresa indicaron que los trabajos se suspenderán en caso de lluvias.