Ocurrió en la noche del martes, el sujeto quedó atrapado entre los cables y las ramas de un árbol. Cuando lograron liberarlo, tras los primeros auxilios fue trasladado de urgencia del hospital Favaloro y luego al Madariaga.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 10:34hs.

Un hombre de 41 años fue hospitalizado por recibir una descarga eléctrica, mientras se encontraba arriba de un árbol. Su pronóstico es reservado, en tanto que la policía investiga las circunstancias del hecho.

Fuentes de la policía dieron a conocer que el episodio ocurrió en la noche del martes, en inmediaciones de las calles 127 y 64 en la Chacra 128 de Posadas. Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría de la Mujer Zona Oeste acudieron al lugar, donde encontraron a una ambulancia y a varios vecinos que intentaban auxiliar al hombre, quien permanecía consciente, aunque visiblemente debilitado.

Las primeras averiguaciones indicarían que el sujeto recibió una descarga eléctrica y quedó suspendido de una pierna entre las ramas de un árbol de mango y el tendido eléctrico.

Luego de varios minutos de maniobras, lograron liberarlo y amortiguar su caída con colchones que habían colocado debajo del árbol. Inmediatamente, el personal de salud le brindó las primeras atenciones y dispuso su traslado al Hospital Dr. René Favaloro.

Debido a su estado de salud, posteriormente fue derivado al Hospital Dr. Ramón Madariaga para la realización de estudios de mayor complejidad, acompañado por un familiar.

Por su parte, los efectivos realizaron averiguaciones con vecinos de la zona, aunque hasta el momento no lograron establecer qué hacía el hombre junto al tendido eléctrico. Por ello, continúan las investigaciones para determinar qué maniobras habría realizado sobre el cableado y esclarecer las circunstancias en las que recibió la descarga.