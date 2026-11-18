El videojuego de Rockstar Games llegará este jueves 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las estimaciones de analistas anticipan entre 45 y 46 millones de copias vendidas en su etapa inicial, mientras que su precio y la ausencia de una versión física generan debate entre los jugadores.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 10:33hs.

A pocas horas de su lanzamiento, GTA 6 ya se posiciona como uno de los estrenos más importantes de la industria de los videojuegos. La nueva entrega de la saga Grand Theft Auto encabeza las listas de reservas de PlayStation Store en casi todos los países donde se habilitaron las preventas, en una señal del interés que despertó entre los usuarios.

El título desarrollado por Rockstar Games estará disponible desde este jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Su llegada se produce después de más de una década de espera desde el lanzamiento de GTA 5, que acumula cerca de 200 millones de copias vendidas desde 2013.

Las proyecciones también anticipan un debut comercial de dimensiones inéditas. Analistas del banco de inversión Piper Sandler estimaron que GTA 6 podría vender entre 45 y 46 millones de copias en su etapa inicial, más de cuatro veces el registro de lanzamiento de su antecesor. Se trata de cálculos basados en el movimiento histórico de la comunidad del juego y en datos de lanzamientos anteriores, no de cifras oficiales de la compañía.

Por su parte, Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, espera que el lanzamiento genere ingresos superiores a los 8.000 millones de dólares durante su próximo año fiscal, lo que representaría un incremento cercano al 20% respecto del ejercicio actual.

Precio, formato y disponibilidad

Entre los aspectos que generaron debate en la comunidad se encuentra el precio. La edición estándar tendrá un valor de 79,99 dólares, mientras que la versión Ultimate costará 99,99 dólares. Los valores superan el precio de referencia de 69,99 dólares que se había establecido para muchos lanzamientos de grandes producciones.

Otra de las decisiones cuestionadas es que el juego no contará inicialmente con una edición física en disco, por lo que su comercialización será exclusivamente digital. La medida generó críticas entre coleccionistas y jugadores de mercados donde la compra digital puede resultar más costosa.

Además, la versión para computadoras no estará disponible desde el primer día. De acuerdo con la modalidad habitual de Rockstar, el lanzamiento comenzará en consolas y posteriormente podría llegar a PC.

Con estos antecedentes, GTA 6 se encamina a convertirse en uno de los estrenos más relevantes de la historia del entretenimiento. Su desempeño comercial definitivo se conocerá después de su llegada al mercado, aunque las reservas y las proyecciones ya anticipan un lanzamiento de gran impacto.