La joven oriunda de Posadas participará de la 75ª edición del certamen internacional, que se llevará adelante el próximo 24 de noviembre.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 13:03hs.

La cuenta regresiva para una nueva edición de Miss Universo ya comenzó y Misiones tendrá una representante en uno de los escenarios de belleza más reconocidos del mundo. Se trata de Daiana Pereyra, oriunda de Posadas, quien participará de la 75ª edición del certamen internacional, prevista para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Su llegada a la competencia se produjo de manera inesperada. Pereyra había obtenido el puesto de primera finalista en la elección nacional, pero finalmente asumió la representación argentina luego de que Tamara Rogouski, elegida originalment decidiera dar un paso al costado.

A sus 28 años, la posadeña combina su trabajo como modelo con su actividad como tripulante de cabina. Además, cuenta con experiencia en escenarios internacionales: en 2025 participó en Miss International, realizado en Tokio, Japón, donde logró ubicarse entre las 20 finalistas.

La participación de Pereyra también renueva la expectativa por la presencia argentina en Miss Universo. Hasta el momento, el país consiguió una sola corona: la de Norma Beatriz Nolan, oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe, quien se consagró en 1962, en una final disputada en Miami.

La edición de este año tendrá un significado especial por los 75 años de historia del concurso. La gala final se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, última ganadora del título.