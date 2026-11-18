La menor padecía problemas de salud preexistentes y su madre fue encontrada en aparente estado de intoxicación y fue trasladada al Hospital de Villa Cabello.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 11:53hs.

La Policía de Misiones investiga las circunstancias en las que una niña de 7 años fue hallada sin signos vitales este miércoles por la mañana, en una vivienda del barrio 17 de Octubre de Posadas. En el mismo lugar, su madre, de 30 años, fue encontrada en aparente estado de intoxicación y trasladada al Hospital René Favaloro.

El hecho fue constatado cerca de las 10:30 por efectivos de la Comisaría Novena, quienes acudieron al inmueble y se entrevistaron con el abuelo de la menor, un hombre de 56 años, quien alertó sobre la situación.

Según las primeras averiguaciones, la niña padecía problemas de salud preexistentes, mientras que su madre se encontraba dentro de una habitación en circunstancias que son materia de investigación. Ante esta situación, personal sanitario asistió a la mujer y dispuso su traslado al centro asistencial para recibir atención médica.

Por disposición del Juzgado de Instrucción 6, la Policía preservó el lugar y solicitó la intervención de Policía Científica, el médico policial y personal de Cibercrimen, a fin de realizar las pericias correspondientes. Asimismo, se verificará la existencia de registros de cámaras de seguridad instaladas en el inmueble. La investigación continúa para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del hecho.