La Dirección de Veteranos de Guerra y la Federación de Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de Misiones rechazaron la incorporación de nombres de personas sin participación acreditada en el conflicto de 1982 a un monumento de Miguel Lanús y reclamaron que los reconocimientos se ajusten a los criterios oficiales.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 11:07hs.

La Dirección de Veteranos de Guerra de la Provincia de Misiones y la Federación de Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de la Provincia de Misiones expresaron su preocupación y rechazo por la realización de homenajes y reconocimientos honoríficos en espacios públicos a personas que no habrían participado en las operaciones militares del conflicto del Atlántico Sur de 1982.

La manifestación se relaciona con la inauguración de un monumento en la intersección de las calles Soldado Argentino y Malvinas Argentinas, en la localidad de Miguel Lanús. Según las instituciones, el monumento incorpora nombres de ciudadanos cuya participación en la recuperación y defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes no se encontraría acreditada como participación efectiva en el conflicto.

La entidad señaló que la condición de veterano de guerra y los reconocimientos oficiales asociados no pueden surgir de decisiones particulares, denominaciones honoríficas ni homenajes públicos. Sostienen que deben ajustarse a los criterios y disposiciones establecidos por las autoridades nacionales competentes, especialmente el Ministerio de Defensa de la Nación, conforme al marco normativo vigente.

“Es fundamental aclarar que la condición de veterano de guerra y los reconocimientos oficiales correspondientes no pueden surgir de una decisión particular. Existe el veterano que fue a Malvinas y quien no fue no lo es”, indicaron.

En ese sentido, pidieron a los vecinos de Miguel Lanús y a la ciudadanía de toda la provincia reflexionar sobre la equiparación, mediante monumentos, placas o reconocimientos, de personas que no habrían participado efectivamente en el conflicto con quienes sí estuvieron en el teatro de operaciones.

Respeto a los veteranos

Asimismo, recuerda que la Guerra de Malvinas dejó un saldo de 632 argentinos fallecidos, más de mil heridos y numerosos combatientes que regresaron con secuelas físicas y psicológicas. También destacaron las consecuencias que muchas personas continuaron atravesando durante la posguerra.

“Detrás de cada nombre hay una historia, una familia, un compañero y un sacrificio que merece el máximo respeto”, expresaron las instituciones. Asimismo, afirmaron que los 74 días de conflicto, la lucha en el campo de batalla y el sufrimiento de los soldados no pueden utilizarse para otorgar honores que no correspondan a los hechos históricos ni a la participación acreditada.

Sostienen que la memoria de Malvinas no debe ser objeto de confusión, oportunismo ni utilización para obtener reconocimientos que no se correspondan con la realidad histórica. Aseguraron que honrar a los héroes implica respetar la verdad histórica, preservar los valores de quienes combatieron y defender el genuino significado de la causa Malvinas.

Finalmente, solicitaron responsabilidad institucional y respeto por la historia, en nombre de los caídos, los heridos, sus familias y todos los veteranos de guerra argentinos.