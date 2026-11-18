A más de un mes de la suspensión de los servicios por la crecida del río Paraná, avanzan los trabajos para recuperar las conexiones con Paraguay. En Corpus acondicionan el puerto para retomar el cruce en balsas hacia Bella Vista, mientras que en Jardín América aguardan que el nivel del agua alcance los parámetros necesarios para volver a operar.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 11:40hs.

Los cruces fronterizos fluviales entre Misiones y Paraguay comienzan a encaminarse hacia su reactivación, luego de permanecer suspendidos desde el pasado 13 de octubre debido a las intensas lluvias y la crecida de los ríos. Mientras avanzan las tareas de acondicionamiento en Corpus, en Jardín América esperan que el caudal del Paraná descienda hasta el nivel requerido para recuperar el servicio de lanchas.

Desde Prefectura Naval Argentina, con asiento en Puerto Maní, informaron que actualmente el río Paraná registra una altura de 6,10 metros, un nivel que se encuentra dentro de los parámetros necesarios para rehabilitar el cruce entre Corpus y Bella Vista, Paraguay.

En ese contexto, en Corpus avanzan los trabajos para poner nuevamente en condiciones el puerto y recibir vehículos que serán transportados en balsas hacia el vecino país. Las tareas incluyen la reinstalación de los equipos informáticos, la limpieza del predio, el retiro del barro acumulado y la revisión de las estructuras.

Por otra parte, en Colonia Oasis de Jardín América aguardan que el río alcance los 5,89 metros para retomar la conexión fluvial en lanchas con Capitán Meza, Paraguay. Según se informó, las instalaciones y los elementos necesarios para prestar el servicio ya están preparados, aunque todavía resta que el nivel del agua llegue al parámetro establecido.

De esta manera, ambos puntos fronterizos se encuentran a la espera de recuperar sus respectivas conexiones con Paraguay. La reactivación permitirá restablecer el movimiento de pasajeros y vehículos entre las localidades de ambas márgenes del río Paraná.