A través de la Resolución Nº 783, el Ministerio de Educación de Misiones desestimó la impugnación de la Epet Nº 1 sobre los puntajes de Banda de Música y respondió a los cuestionamientos del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen. El organismo descartó irregularidades que justificaran modificar los resultados definitivos.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 12:23hs.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones rechazó los planteos presentados por dos establecimientos educativos sobre el proceso de escrutinio de la Estudiantina 2026 y ratificó la validez del recuento definitivo realizado el pasado 2 de noviembre. La decisión quedó establecida en la Resolución N.º 783, fechada el 18 de noviembre, en la que el organismo concluyó que no existieron irregularidades sustanciales que justificaran modificar los resultados.

La resolución respondió a las presentaciones realizadas por la Epet Nº 1, conocida como "La Industrial", y el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, que habían cuestionado distintos aspectos del funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora y del desarrollo del escrutinio.

Uno de los principales reclamos fue presentado por la Industrial, que impugnó las puntuaciones de Banda de Música, categoría A, correspondientes al Show de Cierre. La institución solicitó la nulidad del escrutinio de esa categoría y planteó posibles ofrecimientos de puntos, diferencias en la evaluación de un jurado sustituto y una presunta apertura irregular de una urna.

Por su parte, el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen cuestionó el funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora, con observaciones sobre modificaciones y reemplazos de jurados, documentación e imparcialidad. Sin embargo, en su presentación aclaró que no solicitaba la nulidad del escrutinio ni una revisión de los puntajes.

La situación de la urna durante el escrutinio

Uno de los puntos centrales analizados por el Ministerio fue lo ocurrido durante el escrutinio del 2 de noviembre. Según consta en el acta, al momento de abrir la urna correspondiente a la segunda noche del Show de Cierre se advirtió que la faja de seguridad estaba abierta.

Ante esa situación, se convocó a los asesores presentes para verificar el contenido antes de continuar con el procedimiento. La revisión permitió constatar que no había sobres adicionales ni faltantes, por lo que el recuento siguió con normalidad.

El organismo también tuvo en cuenta la documentación sobre la custodia de las urnas. Según el informe de la Dirección de Guardia de Infantería de la Policía de Misiones, la totalidad de las urnas correspondientes a la jornada del 29 de octubre permaneció bajo resguardo policial desde su entrega, al finalizar las actividades, hasta su retiro para el escrutinio.

A partir de esos antecedentes, el Ministerio consideró que no hubo manipulación del contenido ni alteraciones que afectaran la transparencia del cómputo. También destacó que el recuento se realizó con la presencia de asesores institucionales y que no se detectaron faltantes ni sobrantes de sobres.

Los cuestionamientos a los puntajes y los jurados

Respecto de la impugnación de la Epet Nº 1, la resolución sostuvo que la valoración artística y técnica de las presentaciones corresponde a los jurados acreditados y seleccionados mediante el procedimiento establecido en el reglamento.

En ese sentido, consideró que las diferencias de criterio sobre las calificaciones no habilitan, por sí mismas, una revisión administrativa. También señaló que las objeciones vinculadas con la idoneidad de los jurados o sus eventuales reemplazos deben plantearse en las instancias y dentro de los plazos previstos por la normativa de la Estudiantina.

De esta manera, el organismo concluyó que no se acreditaron irregularidades que permitieran invalidar las puntuaciones de Banda de Música del Show de Cierre.

La resolución también abordó los cuestionamientos del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen y aclaró los alcances de la intervención ministerial sobre las decisiones de los órganos de la Estudiantina.

Al respecto, sostuvo que la Comisión Fiscalizadora cuenta con facultades propias para organizar y supervisar el procedimiento, mientras que la intervención del Ministerio es excepcional y está limitada a los supuestos previstos en el reglamento.

Además, se pronunció sobre el procedimiento disciplinario cuestionado en otra de las presentaciones y consideró que la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina se ajustó a la normativa vigente.

Finalmente, mediante el artículo primero de la Resolución N.º 783, el Ministerio estableció que no existen fundamentos reglamentarios ni vicios procedimentales sustanciales que alteren la validez del cómputo realizado durante el escrutinio definitivo del 2 de noviembre de 2026.