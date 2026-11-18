Su designación representa además un reconocimiento a la trayectoria científica construida desde la tierra colorada y a la proyección internacional de la investigación desarrollada en la Unam y el Imam. La científica asume la conducción de una institución que promueve, difunde y vincula el estudio, la investigación y la enseñanza de la ciencia y tecnología de los materiales en Argentina.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 12:10hs.

Alicia Ares egresada de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) e investigadora principal del CONICET, fue elegida por unanimidad como nueva presidenta de la Asociación Argentina de Materiales (SAM). La designación se produjo durante la XXIV edición del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, realizado del 6 al 9 de octubre en La Plata, Buenos Aires.

Ares asume la conducción de una institución que promueve, difunde y vincula el estudio, la investigación y la enseñanza de la ciencia y tecnología de los materiales en Argentina. La SAM fue fundada originalmente como Sociedad Argentina de Metales en 1955 y refundada en 1993.

La elección de Ares se produce tras una extensa participación en la asociación: fue secretaria de la SAM entre 2007 y 2011, integró su Comisión Directiva entre 2012 y 2022 y ejerció la vicepresidencia desde ese año.

Su designación representa además un reconocimiento a la trayectoria científica construida desde Misiones y a la proyección internacional de la investigación desarrollada en la UNaM y el IMAM. Desde la nueva presidencia, Ares tendrá a su cargo impulsar la agenda de la SAM en un campo estratégico para la industria, la energía, la salud, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico del país

Investigación y docencia

En el año 2001, Ares viajó a Brasil para hacer un postdoctorado en la Universidad Estadual de Campinas y al año siguiente, se trasladó para desarrollar un postgrado en la Universidad de Florida de Estados Unidos, donde rechazó una oferta laboral para retornar al país.

En febrero de 2003, volvió a Posadas y se convirtió en la primera científica repatriada en la tierra misionera. Hoy trabaja como investigadora del Conicet junto a su equipo en el Instituto de Materiales de Misiones (Imam).

En 2004 ingresó a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET como investigadora asistente. Tras pasar por las categorías de investigadora asociada e independiente, desde junio de 2022 se desempeña como investigadora principal, con lugar de trabajo en el Instituto de Materiales de Misiones (IMAM), institución de doble dependencia CONICET–UNaM.

Su trabajo se concentra en la ciencia y tecnología de los materiales, especialmente en la solidificación de aleaciones metálicas, sus estructuras, propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. También desarrolla líneas vinculadas con biomateriales, recubrimientos y nanotecnología.

En la UNaM, Ares es profesora titular regular de Ciencia de los Materiales desde 2013. Además, dirige el Programa de Materiales y Fisicoquímica (PROMyF) y el Doctorado en Ciencias Aplicadas, y se desempeña como editora principal de la Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales.