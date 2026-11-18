Se concibió no solo como una instancia de rescate del patrimonio cultural argentino, sino también como un espacio de integración.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 13:41hs.

La conmemoración del Día de la Tradición ya es un clásico en la EPET 33 de Puerto Libertad, que coincide con la fecha de nacimiento de José Hernández autor del Martín Fierro, 10 de noviembre de 1834. En el año 1975 fue instituida por Ley Nacional Nº 21154 esa fecha.

Esta nueva Fiesta de la Tradición y la Cultura se mudó el presente año del salón del establecimiento educativo al complejo deportivo municipal “Pedro Antonio Riveros”, y fue organizado por el departamento de lingüística con los profesores Fabiana Maciel, Marcia Guardia, Manuela Jejer, Carolina Mareco, y Karina Lucas al frente.

El evento se concibió no solo como una instancia de rescate del patrimonio cultural argentino, sino también como un espacio de integración que refleja la identidad plural de Puerto Libertad y de la provincia de Misiones, donde convergen raíces criollas, guaraníes, de países limítrofes y de otras colectividades de inmigrantes.

Los países seleccionados en esta oportunidad fueron Argentina, Paraguay, Brasil, México, Italia y Egipto, contando la muestra con la concurrencia de la comunidad

educativa, y familias que todos los años se acercan espontáneamente. La participación activa de todos los cursos y profesores, organizó las propuestas en

ejes.

En la muestra de stands culturales se expusieron elementos históricos, vestimentas típicas, cartelería informativa y objetos tradicionales, acompañados por explicaciones a cargo de los alumnos en cada caso.

En la degustación y feria gastronómica, los estudiantes con el acompañamiento de sus familias, elaboraron platos y bebidas tradicionales tanto dulces como salados, de los distintos países.

A esto se agregó en el cierre con bailes tradicionales de cada cultura. El evento que se inició a las 18,30 horas y concluyó a las 21,30 horas, en un clima de camaradería y celebración comunitaria, reafirmando el rol de la EPET Nº 33 como espacio abierto de formación integral, participación ciudadana e integración

cultural en Puerto Libertad.



