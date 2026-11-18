La evaluación nacional alcanza a 1.186 escuelas primarias de Misiones y se desarrolla durante dos jornadas. Por primera vez, los estudiantes de tercer grado son evaluados tanto en Lengua como en Matemática. Los resultados estarán disponibles a comienzos de 2027.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 12:30hs.

Más de 18.500 estudiantes de tercer grado de las escuelas primarias de Misiones participan de una nueva edición de las Pruebas Aprender 2026, un operativo nacional que busca relevar los conocimientos y las habilidades adquiridas en Lengua y Matemática. La evaluación se desarrolla durante dos jornadas y alcanza a 1.186 establecimientos educativos de la provincia.

La subsecretaria de Educación de Misiones, Gabriela Bastarrechea, explicó que se trata de un operativo censal, por lo que se lleva adelante de manera simultánea y bajo los mismos criterios en todas las jurisdicciones del país. En total, se estima que unos 700 mil alumnos participan de la evaluación a nivel nacional.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, la funcionaria detalló que la implementación provincial requiere una organización territorial con diferentes responsables y funciones. El operativo cuenta con coordinadores de sede, veedores y aplicadores, encargados de garantizar el desarrollo de las pruebas en cada establecimiento.

Una de las particularidades de esta edición es que, por primera vez, los alumnos de tercer grado también son evaluados en Matemática. Hasta ahora, en este nivel las Pruebas Aprender contemplaban únicamente el área de Lengua.

Respecto de la modalidad, Bastarrechea indicó que la evaluación se distribuye en dos días. Durante la primera jornada, los estudiantes realizan las actividades de Lengua mediante dos cuadernillos impresos, con una duración de 40 minutos para cada parte y un recreo intermedio.

Además, reciben un cuadernillo para completar en sus hogares junto con sus familias, destinado a relevar información sobre el contexto familiar y social de los alumnos. En la segunda jornada, en tanto, se desarrolla la evaluación de Matemática, que consta de un solo cuadernillo y dispone de 40 minutos para su resolución.

La subsecretaria también precisó que los aplicadores son docentes de otras instituciones, que no pertenecen al tercer grado ni a la escuela donde realizan la evaluación. Los directores de los establecimientos cumplen el rol de veedores para acompañar y supervisar el procedimiento.

Evaluar para orientar las políticas educativas

Sobre la importancia de los resultados, Bastarrechea sostuvo que estas instancias permiten contar con información concreta para revisar y fortalecer las estrategias de enseñanza.

"Todas las instancias de evaluación nos sirven claramente como evidencias, como la información necesaria para tomar decisiones", señaló. En ese sentido, remarcó que los datos obtenidos pueden contribuir al "rediseño o readecuación de las políticas educativas".

La funcionaria vinculó la evaluación con las prioridades educativas de la provincia y recordó que Misiones forma parte del Plan Federal de Alfabetización. "La política prioritaria de la provincia viene siendo la alfabetización desde 2024, este año incorporamos Matemática, así que la verdad que nos sirve muchísimo la información que podamos obtener de estas pruebas", expresó.

Asimismo, explicó que la provincia realiza monitoreos propios para conocer el desempeño de los estudiantes y ajustar las estrategias de enseñanza durante el ciclo lectivo. En ese marco, consideró que las Pruebas Aprender aportarán una referencia adicional al permitir comparar los resultados de Misiones con el panorama nacional.

En cuanto a los plazos, Bastarrechea adelantó que los resultados estarán disponibles a comienzos de 2027. Primero se realizará la sistematización de la información a través de una plataforma digital y posteriormente la Secretaría de Educación de la Nación presentará un informe general a los ministros de las distintas jurisdicciones.

Luego, cada provincia recibirá sus propios resultados, que incluirán tanto datos numéricos como un análisis conceptual del desempeño de los estudiantes. Esa información permitirá identificar fortalezas y dificultades y orientar las decisiones educativas para el próximo año.