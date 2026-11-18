La 13.ª edición del encuentro federal se realizará este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se exhibirán y comercializarán productos en un espacio destinado a promover el agregado de valor en origen y generar nuevas oportunidades de mercado.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 13:09hs.

La producción misionera tendrá un lugar destacado en una nueva edición de La Noche de las Casas de Provincia, una iniciativa que cada año convoca al público a conocer la diversidad productiva, cultural y turística del país. La propuesta reunirá a las delegaciones provinciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con actividades abiertas que permitirán acercar las particularidades de cada territorio a nuevos públicos.

En ese escenario, la Casa de Misiones abrirá sus puertas de 18 a 00 horas con una agenda que tendrá a la producción yerbatera como uno de sus principales atractivos. Pequeñas marcas, cooperativas y emprendimientos familiares presentarán sus productos, en una iniciativa que busca ampliar su visibilidad, fortalecer sus posibilidades comerciales y reconocer el trabajo de quienes avanzan en la transformación de la materia prima local.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó el valor de generar estos espacios para los emprendimientos de menor escala. “Estas iniciativas permiten visibilizar el esfuerzo de nuestros productores y abrir nuevas oportunidades comerciales. Acompañar a las marcas emergentes es también fortalecer el desarrollo de la producción familiar y el trabajo misionero”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, quien acompañará a la delegación, señaló que la participación representa una oportunidad para ampliar los canales de comercialización y poner en valor la identidad de la yerba mate misionera. “Detrás de cada marca hay productores que apuestan a diferenciar su producto y agregar valor a la materia prima. Es importante generarles espacios para que puedan darse a conocer y llegar a nuevos consumidores”, sostuvo.

La delegación estará integrada por marcas de distintos puntos de la provincia. Desde Apóstoles participarán Pesada Herencia, Lapacho Rosa, Vezná, Principios y Chamarra; de Los Helechos, Tres Generaciones, Ninusha's Tea y Barbacuá; de Oberá, Aquella Mula Plateada y León; de Salto Encantado, Zapecá Yerba de la Selva; y de El Soberbio, Saltos del Moconá. También estarán presentes Yerba Mate Rojo, Yerba El Progreso y Atardecer, entre otras propuestas.

La oferta productiva se extenderá a otros rubros que reflejan la diversificación de las economías locales. Yacaratia Delicatessen presentará elaboraciones a partir de maderas comestibles; Raiza ofrecerá chips de mandioca; Chipa Guaraní llevará sus productos tradicionales y Yolanda Pocetti exhibirá esculturas de animales de la selva.

A su vez, Biofábrica Misiones expondrá sus desarrollos vinculados con la biotecnología y la producción vegetal, mientras que el Ministerio de Turismo dispondrá de un espacio para promocionar el turismo rural. La agenda incluirá también la presentación de la Fiesta Nacional de la Navidad, organizada por el municipio de Leandro N. Alem.

La programación cultural contará con las actuaciones de Che Roga y Lira Verá. Además, en la sala El Mensú, ubicada en el subsuelo de la Casa de Misiones, podrá visitarse la muestra “Homenaje al Comandante Andresito Guacurarí”, integrada por obras de los artistas Elaso y Kowal.

Organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), La Noche de las Casas de Provincia constituye una vidriera federal para difundir las producciones, expresiones culturales y propuestas turísticas de cada jurisdicción. Esta 13.ª edición fue declarada de interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La actividad se desarrollará en la Casa de Misiones, ubicada en avenida Santa Fe 989, con entrada libre y gratuita. La participación provincial cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Misiones, el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, la Secretaría de Estado de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Agro y la Producción y Biofábrica Misiones S.A.