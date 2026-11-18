La Asociación Civil Forestal y Ambiental de Misiones se pronunció tras la suspensión preventiva del uso de estas tecnologías para aplicaciones de productos en la provincia.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 13:31hs.

Imagen ilustrativa.

La Asociación Civil Forestal y Ambiental de Misiones (Afami) manifestó su postura frente a la Disposición N.º 104 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, que estableció la suspensión preventiva y por tiempo indeterminado del uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT o drones) para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios en todo el territorio provincial.

A través de un comunicado institucional, la entidad consideró necesario atender las denuncias vinculadas a esta actividad y promover evaluaciones que permitan determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos, así como prevenir posibles impactos sobre la salud humana y el ambiente.

No obstante, Afami también destacó la importancia que adquirió esta tecnología en las actividades productivas de Misiones. Señaló que los drones permiten mejorar la eficiencia de las aplicaciones, optimizar recursos y avanzar hacia prácticas más precisas. Además, recordó que productores y prestadores de servicios realizaron inversiones en equipamiento, capacitación y desarrollo tecnológico para incorporar esta herramienta a sus actividades.

En ese sentido, la Asociación advirtió sobre las consecuencias productivas y económicas que pueden generar las restricciones prolongadas y sostuvo que resulta necesario brindar previsibilidad a quienes desarrollan sus actividades dentro del marco normativo vigente.

Desde el organismo valoraron las comunicaciones del Ministerio de Ecología sobre el carácter preventivo y transitorio de la medida, así como la intención de conformar una mesa técnica de trabajo para avanzar en la reglamentación de esta tecnología.

Una regulación adaptada

Uno de los puntos centrales del planteo de Afami es la necesidad de contemplar las particularidades ambientales de la provincia, que alberga ecosistemas de gran biodiversidad, entre ellos la Selva Paranaense, además de bosques nativos, corredores biológicos, áreas naturales protegidas y numerosos cursos de agua.

Por este motivo, la entidad propuso que la futura reglamentación incorpore criterios diferenciados según la sensibilidad ambiental y las características de cada zona. Entre las alternativas mencionó el establecimiento de áreas de exclusión, zonas de amortiguación y condiciones específicas de operación, sustentadas en evaluaciones técnicas y cartografía territorial.

Asimismo, consideró que las medidas preventivas deben ser proporcionales a los riesgos identificados. En esa línea, planteó la posibilidad de implementar restricciones focalizadas en las áreas involucradas, cuando las condiciones técnicas y ambientales lo permitan, evitando que situaciones puntuales deriven necesariamente en limitaciones generales para toda la provincia.

Diálogo y previsibilidad para el sector

La asociación consideró que este espacio representa una oportunidad para construir consensos y establecer criterios que permitan compatibilizar la protección ambiental y sanitaria con las necesidades del sector productivo. También solicitó que se precise formalmente el alcance y la vigencia de la suspensión, con el objetivo de brindar claridad a todos los actores involucrados.

Finalmente, Afami puso a disposición su participación en las instancias de trabajo, con el compromiso de aportar una perspectiva forestal, ambiental y productiva que contemple las particularidades de Misiones. "La innovación necesita reglas claras. La producción necesita previsibilidad y el ambiente necesita responsabilidad", concluyó la entidad.